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Unidades de élite ucranianas quedan cercadas por las FFAA rusas, evalúan expertos
Unidades de élite ucranianas quedan cercadas por las FFAA rusas, evalúan expertos
Sputnik Mundo
Entre las tropas ucranianas cercadas en la república popular de Donetsk se encuentran unidades de élite, informan expertos a medios rusos. Las fuerzas... 24.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-24T18:05+0000
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Entre los cercados se encuentran efectivos de las brigadas 4.ª y 15.ª de la Guardia Nacional, así como del 425.º Batallón de Asalto Skala, unidades que suelen ser desplegadas en los sectores más difíciles del frente por considerarse fuerzas de élite y de gran capacidad. Por lo general, se reforzaban con los mejores efectivos y recibían el mejor equipamiento y uniforme.El número total de militares cercados en la ciudad de Dobropolie, situada en la república popular de Donetsk, asciende a hasta 1.000 personas. Solo en las últimas 24 horas habrían sufrido alrededor de 45 bajas, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia.Dobropolie está considerada una de las ciudades-fortaleza, es decir, una localidad de importancia estratégica para cuya defensa se han destinado grandes esfuerzos.La dificultad de tomar este tipo de zonas hace que los avances de las tropas rusas cobren mayor relevancia, señalaron analistas militares. Según ellos, las fuerzas rusas buscarán cortar definitivamente la conexión entre las unidades cercadas y el grueso de las fuerzas ucranianas, lo que dificultaría lanzar ataques tanto desde fuera como desde dentro del cerco.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Unidades de élite ucranianas quedan cercadas por las FFAA rusas, evalúan expertos
Entre las tropas ucranianas cercadas en la república popular de Donetsk se encuentran unidades de élite, informan expertos a medios rusos. Las fuerzas bloqueadas han sufrido decenas de bajas y también afrontan escasez de alimentos, municiones y medicamentos, indican.
Entre los cercados se encuentran efectivos de las brigadas 4.ª y 15.ª de la Guardia Nacional, así como del 425.º Batallón de Asalto Skala, unidades que suelen ser desplegadas en los sectores más difíciles del frente por considerarse fuerzas de élite y de gran capacidad. Por lo general, se reforzaban con los mejores efectivos y recibían el mejor equipamiento y uniforme.
El número total de militares cercados en la ciudad de Dobropolie, situada en la república popular de Donetsk, asciende a hasta 1.000 personas. Solo en las últimas 24 horas habrían sufrido alrededor de 45 bajas, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia.
Dobropolie está considerada una de las ciudades-fortaleza, es decir, una localidad de importancia estratégica para cuya defensa se han destinado grandes esfuerzos.
La dificultad de tomar este tipo de zonas hace que los avances de las tropas rusas cobren mayor relevancia, señalaron analistas militares. Según ellos, las fuerzas rusas buscarán cortar definitivamente la conexión entre las unidades cercadas y el grueso de las fuerzas ucranianas, lo que dificultaría lanzar ataques tanto desde fuera como desde dentro del cerco.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este
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