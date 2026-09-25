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EN VIVO: Cuarto día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
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Cuarto día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
Cuarto día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
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Los líderes políticos continúan con sus discursos en la cuarta jornada de la 81.ª Asamblea General de la ONU. 25.09.2026, Sputnik Mundo
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Entre los principales oradores figura el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. También intervendrán los líderes de Irak, Líbano y Etiopía.Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo para estar al tanto de la agenda internacional.
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Cuarto día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

13:04 GMT 25.09.2026
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La Asamblea General de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
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Los líderes políticos continúan con sus discursos en la cuarta jornada de la 81.ª Asamblea General de la ONU.
Entre los principales oradores figura el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. También intervendrán los líderes de Irak, Líbano y Etiopía.
Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo para estar al tanto de la agenda internacional.
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, interviene ante la 81.ª Asamblea General de la ONU en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 24 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
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