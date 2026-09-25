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Cuarto día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

Cuarto día del Debate General de la Asamblea General de la ONU

Sputnik Mundo

Los líderes políticos continúan con sus discursos en la cuarta jornada de la 81.ª Asamblea General de la ONU. 25.09.2026, Sputnik Mundo

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Entre los principales oradores figura el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. También intervendrán los líderes de Irak, Líbano y Etiopía.Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo para estar al tanto de la agenda internacional.

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