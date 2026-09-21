https://noticiaslatam.lat/20260921/el-kremlin-da-por-fracasados-los-intentos-de-kiev-por-sabotear-las-elecciones-en-rusia-1175136531.html

El Kremlin da por fracasados los intentos de Kiev por sabotear las elecciones en Rusia

El Kremlin da por fracasados los intentos de Kiev por sabotear las elecciones en Rusia

Sputnik Mundo

Los ataques perpetrados por Ucrania contra el territorio ruso durante las elecciones celebradas del 18 al 20 de septiembre constituyeron un acto de sabotaje y... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T09:56+0000

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Kiev intentó frustrar las elecciones en Rusia al intentar llevar a cabo ataques contra Moscú, indicó el portavoz del Kremlin.Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales."Mantener el enfoque profesional" En relación con el tema del foro mediático celebrado en Moscú, el portavoz presidencial compartió que el mundo entero atraviesa un período difícil de transformación, tanto en lo económico como en lo político, por lo que las agencias de noticias internacionales "se enfrentan a desafíos sin precedentes".El vocero del Kremlin advirtió que las campañas de desinformación y la difusión de noticias falsas en el mundo se intensificarían, al apuntar a la necesidad de un gran esfuerzo para combatirlas.

https://noticiaslatam.lat/20260920/rusia-asegura-que-el-intento-de-kiev-de-atacar-moscu-durante-los-comicios-legislativos-no-tuvo-1175131493.html

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