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El Kremlin da por fracasados los intentos de Kiev por sabotear las elecciones en Rusia
El Kremlin da por fracasados los intentos de Kiev por sabotear las elecciones en Rusia
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Los ataques perpetrados por Ucrania contra el territorio ruso durante las elecciones celebradas del 18 al 20 de septiembre constituyeron un acto de sabotaje y... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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Kiev intentó frustrar las elecciones en Rusia al intentar llevar a cabo ataques contra Moscú, indicó el portavoz del Kremlin.Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales."Mantener el enfoque profesional" En relación con el tema del foro mediático celebrado en Moscú, el portavoz presidencial compartió que el mundo entero atraviesa un período difícil de transformación, tanto en lo económico como en lo político, por lo que las agencias de noticias internacionales "se enfrentan a desafíos sin precedentes".El vocero del Kremlin advirtió que las campañas de desinformación y la difusión de noticias falsas en el mundo se intensificarían, al apuntar a la necesidad de un gran esfuerzo para combatirlas.
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El Kremlin da por fracasados los intentos de Kiev por sabotear las elecciones en Rusia

09:56 GMT 21.09.2026 (actualizado: 11:24 GMT 21.09.2026)
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Los ataques perpetrados por Ucrania contra el territorio ruso durante las elecciones celebradas del 18 al 20 de septiembre constituyeron un acto de sabotaje y un intento de frustrar la votación, comentó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Sin embargo, Ucrania no logró sus objetivos, resaltó.
Kiev intentó frustrar las elecciones en Rusia al intentar llevar a cabo ataques contra Moscú, indicó el portavoz del Kremlin.

"No surtió ningún efecto", declaró Peskov en el marco del foro mediático de la Organización de Agencias de Noticias de Asia y el Pacífico.

Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.

"Mantener el enfoque profesional"

En relación con el tema del foro mediático celebrado en Moscú, el portavoz presidencial compartió que el mundo entero atraviesa un período difícil de transformación, tanto en lo económico como en lo político, por lo que las agencias de noticias internacionales "se enfrentan a desafíos sin precedentes".
El vocero del Kremlin advirtió que las campañas de desinformación y la difusión de noticias falsas en el mundo se intensificarían, al apuntar a la necesidad de un gran esfuerzo para combatirlas.

"Todas estas guerras de información, todas estas noticias falsas no van a desaparecer rápidamente. Seguirán perfeccionándose y desarrollándose, y por eso se necesitará un enorme esfuerzo por parte de todas las agencias de noticias del mundo para combatirlas y para mantener, en medio de estos flujos de información tan sucios, su enfoque profesional y un nivel de referencia en cuanto a la veracidad de la información", planteó Peskov.

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