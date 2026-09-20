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Rusia asegura que el intento de Kiev de atacar Moscú durante los comicios legislativos no tuvo éxito

Rusia asegura que el intento de Kiev de atacar Moscú durante los comicios legislativos no tuvo éxito

Sputnik Mundo

Los días 19 y 20 de septiembre, con el fin de frustrar el transcurso de la votación para la Duma Estatal de Rusia (Cámara Baja del Parlamento), Kiev intentó... 20.09.2026, Sputnik Mundo

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Las defensas antiaéreas rusas derribaron en un día un total de 1.951 drones, así como ocho misiles de largo alcance. Un misil más falló y cayó en una zona despoblada, agregan desde el ente castrense.Todos los misiles Flamingo lanzados por Kiev fueron eliminados por los sistemas de defensa antiaérea en su camino hacia objetivos civiles en la región de Moscú, se detalla.En respuesta a los golpes de Kiev contra instalaciones civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia continuarán y reforzarán sus ataques con armas de alta precisión contra objetivos militares en Kiev, concluye el comunicado.

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