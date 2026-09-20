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Observadores de América Latina supervisan el transcurso de los comicios legislativos en Rusia | Videos
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Las elecciones legislativas rusas se desarrollan con total transparencia y de forma ordenada, confirman los observadores internacionales en declaraciones a... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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También agregó que se trata de una votación muy ordenada, organizada y fluida.Mientras tanto, la senadora colombiana Esmeralda Hernández, quien observa in situ el desarrollo de las elecciones parlamentarias en Rusia, destacó en un comentario para Sputnik la alta participación ciudadana, mientras que también recalcó que los comicios transcurren de forma tranquila y pacífica."No hemos encontrado ningún reparo o ninguna reclamación por parte de los electores. Se ha dado una jornada tranquila, las máquinas para el voto electrónico funcionan de manera correcta, la ciudadanía prefiere de una manera muy mayoritaria la votación electrónica, pero también vemos que están dispuestas todas las posibilidades para hacer una votación física. Hemos visto que la ciudadanía se está desplazando de manera importante a los puestos de votación", indicó.El vicepresidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mario Sorto, quien participa como observador internacional en las elecciones legislativas de Rusia, enfatizó, a su vez, la activa movilización de las mujeres durante la jornada electoral, señalando que su presencia es una muestra de la solidez democrática en el país euroasiático.Asimismo, el funcionario centroamericano resaltó el profundo sentido de patriotismo demostrado por los ciudadanos rusos al momento de ejercer su derecho al voto.Con ello, los ciudadanos pueden votar en el formato que les resulte más conveniente, y el propio proceso de sufragio está organizado de tal manera que en los centros de votación hay observadores independientes presentes en todo momento, compartió el observador electoral argentino, Lucas García."Nadie está forzando a nadie a votar (...) En el caso de que detectemos alguna eventualidad, contamos con formularios para registrarla y reportarla al final del día. Sin embargo, todo se está desarrollando en estricto cumplimiento de la legislación vigente", reconoció.Las parlamentarias rusas también fueron calificadas de bien organizadas y transparentes por parte de Alejandro Toro, diputado colombiano del partido Pacto Histórico, consultado por Sputnik durante su visita a uno de los colegios electorales de Moscú."Organización que se nota en todos los lugares a los que hemos tenido la posibilidad de ir, de la gente muy capacitada, un tema de transparencia, el tema de las cámaras, el blockchain, el acompañamiento que hacen y, finalmente, un tema de mayor participación, o sea es muy inclusivo. La gente puede votar desde sus casas a través de las personas que van a los lugares, a través de manera electrónica, manualmente. Así que les permite a todos los ciudadanos sentirse muy cómodos en la votación. Veo con mucha tranquilidad el proceso en Rusia y muy transparente", compartió.Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales. El presidente ruso, Vladímir Putin, había calificado anteriormente la convocatoria como el acontecimiento político interno más importante del país.
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Senador mexicano sobre las legislativas rusas: "Es una votación muy ordenada, organizada y fluida"
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El vicepresidente del Parlacen destaca la masiva participación de las mujeres en las elecciones rusas
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Un observador de Argentina destaca el carácter innovador y transparente del proceso electoral en Rusia
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Un observador colombiano destaca el carácter inclusivo de las legislativas de Rusia
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Observadores de América Latina supervisan el transcurso de los comicios legislativos en Rusia | Videos
15:35 GMT 20.09.2026 (actualizado: 15:36 GMT 20.09.2026)
Las elecciones legislativas rusas se desarrollan con total transparencia y de forma ordenada, confirman los observadores internacionales en declaraciones a Sputnik. Asimismo, destacan el carácter innovador e inclusivo de los comicios, al igual que la masiva participación ciudadana.
"El proceso transcurre con orden, organización, y con un sistema interesante, porque tiene una forma mixta. Tiene la urna electrónica, donde ahorra mucho tiempo, y tiene también la opción de la votación nominal por papeleta. Además, hay algo interesante, que las personas que por algún motivo justificado no puedan asistir, pueden llevar a su casa el sistema electrónico para que emitan su voto", subrayó el observador mexicano, el senador Heriberto Aguilar.
También agregó que se trata de una votación muy ordenada, organizada y fluida.
Mientras tanto, la senadora colombiana Esmeralda Hernández, quien observa in situ el desarrollo de las elecciones parlamentarias en Rusia, destacó en un comentario para Sputnik la alta participación ciudadana, mientras que también recalcó que los comicios transcurren de forma tranquila y pacífica.
"No hemos encontrado ningún reparo o ninguna reclamación por parte de los electores. Se ha dado una jornada tranquila, las máquinas para el voto electrónico funcionan de manera correcta, la ciudadanía prefiere de una manera muy mayoritaria la votación electrónica, pero también vemos que están dispuestas todas las posibilidades para hacer una votación física. Hemos visto que la ciudadanía se está desplazando de manera importante a los puestos de votación", indicó.
El vicepresidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mario Sorto, quien participa como observador internacional en las elecciones legislativas de Rusia, enfatizó, a su vez, la activa movilización de las mujeres durante la jornada electoral, señalando que su presencia es una muestra de la solidez democrática en el país euroasiático.
"Lo que he visto es el alto grado de participación de las mujeres, incluso cargando a sus hijos en brazos para cumplir con su servicio a la patria. En la democracia, la inclusión femenina es fundamental; ellas son el motor de transformación de nuestras naciones", apuntó Sorto.
Asimismo, el funcionario centroamericano resaltó el profundo sentido de patriotismo demostrado por los ciudadanos rusos al momento de ejercer su derecho al voto.
Con ello, los ciudadanos pueden votar en el formato que les resulte más conveniente, y el propio proceso de sufragio está organizado de tal manera que en los centros de votación hay observadores independientes presentes en todo momento, compartió el observador electoral argentino, Lucas García.
"Nadie está forzando a nadie a votar (...) En el caso de que detectemos alguna eventualidad, contamos con formularios para registrarla y reportarla al final del día. Sin embargo, todo se está desarrollando en estricto cumplimiento de la legislación vigente", reconoció.
Las parlamentarias rusas también fueron calificadas de bien organizadas y transparentes por parte de Alejandro Toro, diputado colombiano del partido Pacto Histórico, consultado por Sputnik durante su visita a uno de los colegios electorales de Moscú.
"Organización que se nota en todos los lugares a los que hemos tenido la posibilidad de ir, de la gente muy capacitada, un tema de transparencia, el tema de las cámaras, el blockchain, el acompañamiento que hacen y, finalmente, un tema de mayor participación, o sea es muy inclusivo. La gente puede votar desde sus casas a través de las personas que van a los lugares, a través de manera electrónica, manualmente. Así que les permite a todos los ciudadanos sentirse muy cómodos en la votación. Veo con mucha tranquilidad el proceso en Rusia y muy transparente", compartió.
Del 18 al 20 de septiembre se celebran en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales. El presidente ruso, Vladímir Putin, había calificado anteriormente la convocatoria como el acontecimiento político interno más importante del país.
18 de septiembre, 11:15 GMT