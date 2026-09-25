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"La informalidad laboral es un problema estructural" en Bolivia, afirma una experta

"La informalidad laboral es un problema estructural" en Bolivia, afirma una experta

Sputnik Mundo

Bolivia es uno de los países del mundo con mayor índice de trabajo informal. Según diversos estudios supera el 80%, mientras en América Latina abarca el 50% de... 25.09.2026, Sputnik Mundo

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Afectado por variados problemas económicos, el Gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz aún no pudo intervenir en este asunto, que afecta a millones de bolivianos que no tienen acceso a beneficios y derechos laborales, como la jubilación, la seguridad social y el sueldo mínimo, entre otros.Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) local, se perdió un 1% más de trabajadores registrados en lo que va de 2026. Analistas consultados por Sputnik evaluaron las consecuencias de esta tendencia.Pero la informalidad llegó al 84,2% en marzo, "cifra superior a la registrada en el mismo período de la gestión de 2025", cuando era de 82,6%.El estudio diferenció por edad y género. "Tanto para mujeres como para jóvenes, la ocupación informal es superior a la de los hombres, con 85,9% y 93,2%, respectivamente, en comparación con lo registrado en el primer trimestre de 2025 (85% y 92,1%)". Pero, para los hombres, llegó al 81%.Más acompañamientoEn diálogo con Sputnik, el economista Martín Moreira desglosó la implicación de estos datos. Consideró que el sector informal necesita "acompañamiento de parte del Gobierno, con acceso a microcréditos, al sistema de salud y otras medidas, como la liberación de algunos aranceles".Sobre el incremento en ese ámbito, registrado también este año, evaluó que se debe a que "el mercado interno se ha contraído en el final de 2025 y, en 2026, va a decrecer un 4%. Esto significa que las pequeñas y medianas empresas que funcionan con empleados se están restringiendo para contratar más gente".En este contexto, "las compañías no pueden producir más. Las pymes reducen su tamaño. Sumado a ello, como parte del acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), se tienen que liberar las importaciones, para que entren productos más baratos y así estabilizar un poco la inflación. Pero esto destroza el emprendimiento y las fábricas bolivianas", dijo el economista.Para Moreira, este desequilibrio se debería financiar con mayores impuestos, aplicados sobre todo al sector empresarial exportador. Si se le otorgara una línea de créditos a los emprendedores informales, se podría reactivar el círculo virtuoso, de modo que el mercado interno "crezca para generar excedentes y para que haya mayor inversión en el mercado interno. Pero es algo que no está pasando en el país".En síntesis, "hay que ajustar también a los grandes. Y a través de un flujo constante de créditos, en el sector informal van a ver la necesidad de formalizarse, porque van a tener condiciones", aseguró Moreira.Hay trabajo, pero faltan condicionesBolivia tiene 11,5 millones de habitantes. La Población Económicamente Activa (PEA) llegó a un total de 4.817 millones de personas en el primer trimestre de 2026, lo cual representa un incremento de 1,1% respecto al mismo período de 2025.La tasa global de participación se situó en 75,8% en el área urbana, lo cual demuestra "la disponibilidad de mano de obra para la producción de bienes y servicios". Según este indicador, la participación masculina alcanzó el 81,5%. Esto indica una mayor presencia en la fuerza laboral en comparación con las mujeres, que llegaron al 70,5%.Por ende, "los trabajadores, para poder vivir, empiezan a buscar otras alternativas y se van hacia la informalidad".Al inicio de su mandato, Paz se refirió a las altas tasas de trabajo informal en la nación sudamericana. Propuso registrarlos y cobrarles un impuesto mínimo para darles acceso a beneficios sociales. Finalmente, el Gobierno nunca pudo avanzar en este campo, aquejado por múltiples problemas económicos.Para Fernández, "con la idea de tener recaudación, no se va a resolver el problema estructural de la informalidad". Y agregó: "Hay una lógica que se debe romper para empezar a proteger a los trabajadores".Sobre la propuesta de facilitar el acceso a créditos para el sector informal, explicó que "podría ser una alternativa, siempre y cuando no termine ganando el banco y [provoque] que el trabajador deje todas sus fuerzas para terminar pagando el doble por el negocio que le ha permitido sobrevivir".Para Fernández, las autoridades bolivianas también deben asumir el rol de inspeccionar el funcionamiento de las empresas, esto para verificar el cumplimiento de los derechos laborales. "Es necesario seguir haciendo inspecciones laborales y de seguridad", expuso."Hay muchos trabajadores informalizados, los cuales se pretende formalizar y proteger. Para eso, se debe incentivar a las empresas, porque muchas que pueden ser formales igual subcontratan, igual pagan salarios bajos y encuentran formas de vulnerar derechos de los trabajadores", concluyó.

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