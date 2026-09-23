https://noticiaslatam.lat/20260923/las-amenazas-de-eeuu-reflejan-un-callejon-sin-salida-en-su-agresion-contra-iran-afirman-en-teheran-1175164074.html

Las amenazas de EEUU reflejan un "callejón sin salida" en su agresión contra Irán, afirman en Teherán

Las amenazas de EEUU reflejan un "callejón sin salida" en su agresión contra Irán, afirman en Teherán

Sputnik Mundo

Las nuevas amenazas contra Irán, que el presidente de EEUU, Donald Trump, pronunció el 22 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, son una prueba de... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T15:32+0000

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De acuerdo con la nota, esta repetición de "afirmaciones y amenazas infundadas", especialmente "teniendo en cuenta el agotamiento del Ejército estadounidense", constituye "no un signo de fuerza, sino una muestra de desesperación estratégica" del país norteamericano.El Mando Central iraní volvió a denunciar la política agresiva de Washington en la región y su "piratería marítima", que ha convertido a la economía mundial "en rehén"."La retórica belicista no cambia el equilibrio de fuerzas y nunca podrá compensar el deterioro de la posición de este país en el nuevo orden mundial ni las humillantes derrotas de EEUU en la guerra contra Irán", se lee en el texto.Ante estas declaraciones desde la Casa Blanca, el Cuartel General persa advirtió que sus FFAA están preparadas para resistir a los "agresores y a los dirigentes de EEUU e Israel", y que tienen la capacidad de asestarles "golpes aún más severos, devastadores e impredecibles".La víspera, Donald Trump, al tomar la palabra ante la 81.ª Asamblea General de la ONU, arremetió contra Irán y amenazó con destruirlo si los dirigentes de Teherán no aceptaban un acuerdo. Por otra parte, ha trascendido que posteriormente representantes de Irán y EEUU mantuvieron negociaciones a través de mediadores.

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