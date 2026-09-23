EEUU e Irán tuvieron largas conversaciones en la ONU a través de mediadores, dice enviado especial

Estas declaraciones se producen tras la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que existe un "gran impulso" hacia un acuerdo; su postura fue acompañada de una renovada presión y una advertencia de que Irán debe actuar "antes de que sea demasiado tarde".Por su parte, Irán ha mantenido sus condiciones para avanzar: el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la liberación de los activos iraníes congelados y el fin de la guerra en los frentes de resistencia.
"Concluyeron con éxito una ronda de conversaciones que esperamos resulten constructivas y prometedoras. Los mediadores continuarán su labor", escribió Steve Witkoff, enviado especial de EEUU, en X.
Estas declaraciones se producen tras la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que existe un "gran impulso" hacia un acuerdo; su postura fue acompañada de una renovada presión y una advertencia de que Irán debe actuar "antes de que sea demasiado tarde".
Por su parte, Irán ha mantenido sus condiciones para avanzar: el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la liberación de los activos iraníes congelados y el fin de la guerra en los frentes de resistencia.
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