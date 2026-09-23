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EEUU e Irán tuvieron largas conversaciones en la ONU a través de mediadores, dice enviado especial

EEUU e Irán tuvieron largas conversaciones en la ONU a través de mediadores, dice enviado especial

Sputnik Mundo

"Concluyeron con éxito una ronda de conversaciones que esperamos resulten constructivas y prometedoras. Los mediadores continuarán su labor", escribió Steve... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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Estas declaraciones se producen tras la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que existe un "gran impulso" hacia un acuerdo; su postura fue acompañada de una renovada presión y una advertencia de que Irán debe actuar "antes de que sea demasiado tarde".Por su parte, Irán ha mantenido sus condiciones para avanzar: el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la liberación de los activos iraníes congelados y el fin de la guerra en los frentes de resistencia.

https://noticiaslatam.lat/20260920/iran-advierte-a-washington-sobre-ataques-dolorosos-contra-las-bases-estadounidenses-en-oriente-1175131096.html

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