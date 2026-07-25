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Consumen más rápido de lo que pueden reponer: EEUU afrontaría una escasez de armamento en medio del conflicto con Irán

Consumen más rápido de lo que pueden reponer: EEUU afrontaría una escasez de armamento en medio del conflicto con Irán

Sputnik Mundo

La Administración Trump está preocupada por el rápido ritmo al que se están consumiendo las armas de Estados Unidos en las operaciones militares en Oriente... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T14:41+0000

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Los interlocutores norteamericanos subrayan que Washington no puede mantener el nivel de consumo de armas de precisión establecido al comienzo del conflicto con Irán, ya que el complejo militar-industrial del país no cuenta con la capacidad necesaria para producir misiles a un ritmo suficiente para reponer las reservas gastadas por el Comando Central de las FFAA de EEUU (CENTCOM)."El rápido ritmo al que EEUU está consumiendo algunos de sus interceptores de defensa aérea y armas guiadas más avanzados en Oriente Medio es motivo de gran tensión dentro de la Administración Trump, mientras la guerra del presidente Trump con Irán vuelve a intensificarse", señalan los medios.A su vez, los funcionarios declararon que el país dispone de un arsenal limitado de sistemas Atacms y de proyectiles para sistemas lanzacohetes múltiples Himars, añadiendo que durante las operaciones militares en Oriente Medio, Washington ha utilizado una cantidad considerable de misiles interceptores para los sistemas Patriot y THAAD, así como drones a un ritmo que supera la capacidad de la industria para reponerlos.Según la prensa, para apoyar las operaciones militares en Oriente Medio, el Pentágono ha trasladado reservas de misiles interceptores desde otras regiones, como el Indo-Pacífico. Asimismo, los funcionarios temen que el consumo de armamento por parte de Washington pueda afectar a la preparación de EEUU para un posible conflicto nuevo.El 8 de julio, Trump declaró que el alto el fuego con Irán, alcanzado en la noche del 18 de junio, ya no estaba vigente. Desde ese día, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán. El CENTCOM señaló que supuestamente se trataba de una respuesta a las acciones de Irán contra buques comerciales que atravesaban el estrecho de Ormuz. Por su parte, las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Teherán también acusó a Washington de violar el memorando sobre el cese de las hostilidades.

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