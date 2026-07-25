https://noticiaslatam.lat/20260725/consumen-mas-rapido-de-lo-que-pueden-reponer-eeuu-afrontaria-una-escasez-de-armamento-en-medio-del-1174401892.html
Consumen más rápido de lo que pueden reponer: EEUU afrontaría una escasez de armamento en medio del conflicto con Irán
Consumen más rápido de lo que pueden reponer: EEUU afrontaría una escasez de armamento en medio del conflicto con Irán
Sputnik Mundo
La Administración Trump está preocupada por el rápido ritmo al que se están consumiendo las armas de Estados Unidos en las operaciones militares en Oriente... 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T14:41+0000
2026-07-25T14:41+0000
2026-07-25T14:41+0000
defensa
eeuu
🌎 américa
🛡️ industria militar
seguridad
irán
donald trump
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0e/1150461873_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13c36e194673092b479c127155a04534.jpg
Los interlocutores norteamericanos subrayan que Washington no puede mantener el nivel de consumo de armas de precisión establecido al comienzo del conflicto con Irán, ya que el complejo militar-industrial del país no cuenta con la capacidad necesaria para producir misiles a un ritmo suficiente para reponer las reservas gastadas por el Comando Central de las FFAA de EEUU (CENTCOM)."El rápido ritmo al que EEUU está consumiendo algunos de sus interceptores de defensa aérea y armas guiadas más avanzados en Oriente Medio es motivo de gran tensión dentro de la Administración Trump, mientras la guerra del presidente Trump con Irán vuelve a intensificarse", señalan los medios.A su vez, los funcionarios declararon que el país dispone de un arsenal limitado de sistemas Atacms y de proyectiles para sistemas lanzacohetes múltiples Himars, añadiendo que durante las operaciones militares en Oriente Medio, Washington ha utilizado una cantidad considerable de misiles interceptores para los sistemas Patriot y THAAD, así como drones a un ritmo que supera la capacidad de la industria para reponerlos.Según la prensa, para apoyar las operaciones militares en Oriente Medio, el Pentágono ha trasladado reservas de misiles interceptores desde otras regiones, como el Indo-Pacífico. Asimismo, los funcionarios temen que el consumo de armamento por parte de Washington pueda afectar a la preparación de EEUU para un posible conflicto nuevo.El 8 de julio, Trump declaró que el alto el fuego con Irán, alcanzado en la noche del 18 de junio, ya no estaba vigente. Desde ese día, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán. El CENTCOM señaló que supuestamente se trataba de una respuesta a las acciones de Irán contra buques comerciales que atravesaban el estrecho de Ormuz. Por su parte, las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Teherán también acusó a Washington de violar el memorando sobre el cese de las hostilidades.
https://noticiaslatam.lat/20260723/el-mar-rojo-vuelve-al-centro-de-la-tension-un-nuevo-conflicto-en-el-oriente-medio-amenaza-la-1174386331.html
eeuu
🌎 américa
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0e/1150461873_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a6adff0f1db026ee8dd90f5de50e6602.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, 🌎 américa, 🛡️ industria militar, seguridad, irán, donald trump, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto
eeuu, 🌎 américa, 🛡️ industria militar, seguridad, irán, donald trump, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto
Consumen más rápido de lo que pueden reponer: EEUU afrontaría una escasez de armamento en medio del conflicto con Irán
La Administración Trump está preocupada por el rápido ritmo al que se están consumiendo las armas de Estados Unidos en las operaciones militares en Oriente Medio, señalan funcionarios militares y de inteligencia a los medios estadounidenses.
Los interlocutores norteamericanos subrayan que Washington no puede mantener el nivel de consumo de armas de precisión establecido al comienzo del conflicto con Irán, ya que el complejo militar-industrial del país no cuenta con la capacidad necesaria para producir misiles a un ritmo suficiente para reponer las reservas gastadas por el Comando Central de las FFAA de EEUU (CENTCOM).
"El rápido ritmo al que EEUU está consumiendo algunos de sus interceptores de defensa aérea y armas guiadas más avanzados en Oriente Medio es motivo de gran tensión dentro de la Administración Trump, mientras la guerra
del presidente Trump con Irán vuelve a intensificarse
", señalan los medios.
A su vez, los funcionarios declararon que el país dispone de un arsenal limitado de sistemas Atacms y de proyectiles para sistemas lanzacohetes múltiples Himars, añadiendo que durante las operaciones militares en Oriente Medio, Washington ha utilizado una cantidad considerable de misiles interceptores para los sistemas Patriot y THAAD, así como drones a un ritmo que supera la capacidad de la industria para reponerlos.
Según la prensa, para apoyar las operaciones militares en Oriente Medio, el Pentágono ha trasladado reservas de misiles interceptores desde otras regiones, como el Indo-Pacífico.
Asimismo, los funcionarios temen que el consumo de armamento por parte de Washington pueda afectar a la preparación de EEUU para un posible conflicto nuevo.
El 8 de julio, Trump declaró que el alto el fuego con Irán, alcanzado en la noche del 18 de junio, ya no estaba vigente. Desde ese día, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques
contra Irán.
El CENTCOM señaló que supuestamente se trataba de una respuesta a las acciones de Irán contra buques comerciales que atravesaban el estrecho de Ormuz. Por su parte, las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses
en varios países de Oriente Medio. Teherán también acusó a Washington de violar el memorando
sobre el cese de las hostilidades.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.