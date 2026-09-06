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"Las reglas del juego han cambiado": Irán advierte a EEUU de represalias más potentes

"Las reglas del juego han cambiado": Irán advierte a EEUU de represalias más potentes

Sputnik Mundo

EEUU tiene que comprender que cualquier acción contra los intereses de Irán tendrá consecuencias inmediatas, más contundentes y más dolorosas, indicó el... 06.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-06T17:33+0000

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Advirtió que cualquier agresión contra los intereses y la seguridad del país persa encontrará "una respuesta más contundente"."Si a día de hoy aún no lo han entendido, deben darse cuenta, antes de que sea demasiado tarde, de que las reglas del juego han cambiado y que, a partir de ahora, cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más contundente y más dolorosa", subrayó.Anteriormente, el Pentágono reportó que Estados Unidos había atacado tres petroleros iraníes cerca de la isla de Jarg, en las proximidades de la ciudad de Jask y en el golfo de Omán. En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron tres petroleros vinculados a EEUU en el estrecho de Ormuz. Más tarde, medios informaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también había lanzado misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor estadounidenses.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue el país persa quien violó la tregua.

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