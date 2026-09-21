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Ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas podrían constituir "crímenes de lesa humanidad", según la ONU
Ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas podrían constituir "crímenes de lesa humanidad", según la ONU
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Las acciones de EEUU contra embarcaciones supuestamente involucradas en tráfico de drogas en aguas internacionales violan el derecho internacional y pueden... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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El texto señala que, desde septiembre de 2025, EEUU ha llevado a cabo al menos 68 ataques en el Caribe y el océano Pacífico, fuera de sus aguas territoriales, causando la muerte de más de 220 personas.Aunque Washington justifica esas acciones como autodefensa, dichos ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales en serie que violan el derecho a la vida, ya que no están justificados ni por motivos de defensa nacional o personal, ni en virtud del derecho internacional", resalta el documento.El documento argumenta que estas agresiones ocurren en las circunstancias y en el contexto que se especifican a continuación:"Los ataques militares de EEUU contravienen el derecho internacional, violan el derecho humano a la vida y podrían constituir crímenes de lesa humanidad", resalta el reporte.
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Ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas podrían constituir "crímenes de lesa humanidad", según la ONU

19:05 GMT 21.09.2026
© Foto : X / @SouthcomLas FFAA de EEUU atacan barco de supuestos narcotraficantes
Las FFAA de EEUU atacan barco de supuestos narcotraficantes - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
© Foto : X / @Southcom
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Las acciones de EEUU contra embarcaciones supuestamente involucradas en tráfico de drogas en aguas internacionales violan el derecho internacional y pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, se desprende del informe del relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de la ONU, Ben Saul.
El texto señala que, desde septiembre de 2025, EEUU ha llevado a cabo al menos 68 ataques en el Caribe y el océano Pacífico, fuera de sus aguas territoriales, causando la muerte de más de 220 personas.
Aunque Washington justifica esas acciones como autodefensa, dichos ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales en serie que violan el derecho a la vida, ya que no están justificados ni por motivos de defensa nacional o personal, ni en virtud del derecho internacional", resalta el documento.
Una columna de humo se eleva tras un ataque militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
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El documento argumenta que estas agresiones ocurren en las circunstancias y en el contexto que se especifican a continuación:
Uso ilegal de la fuerza extraterritorial.
Ausencia de derecho a la legítima defensa frente al presunto tráfico de drogas.
Ausencia de conflicto armado y de autoridad para atacar en virtud del derecho humanitario.
Amenazas de uso ilegal de la fuerza contra otros Estados.
Violaciones del derecho del mar y de la legislación sobre seguridad marítima.
"Los ataques militares de EEUU contravienen el derecho internacional, violan el derecho humano a la vida y podrían constituir crímenes de lesa humanidad", resalta el reporte.
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