https://noticiaslatam.lat/20260921/ataques-de-eeuu-contra-presuntas-narcolanchas-podrian-constituir-crimenes-de-lesa-humanidad-segun-1175139708.html

Ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas podrían constituir "crímenes de lesa humanidad", según la ONU

Ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas podrían constituir "crímenes de lesa humanidad", según la ONU

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Las acciones de EEUU contra embarcaciones supuestamente involucradas en tráfico de drogas en aguas internacionales violan el derecho internacional y pueden... 21.09.2026, Sputnik Mundo

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El texto señala que, desde septiembre de 2025, EEUU ha llevado a cabo al menos 68 ataques en el Caribe y el océano Pacífico, fuera de sus aguas territoriales, causando la muerte de más de 220 personas.Aunque Washington justifica esas acciones como autodefensa, dichos ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales en serie que violan el derecho a la vida, ya que no están justificados ni por motivos de defensa nacional o personal, ni en virtud del derecho internacional", resalta el documento.El documento argumenta que estas agresiones ocurren en las circunstancias y en el contexto que se especifican a continuación:"Los ataques militares de EEUU contravienen el derecho internacional, violan el derecho humano a la vida y podrían constituir crímenes de lesa humanidad", resalta el reporte.

https://noticiaslatam.lat/20260918/la-onu-ve-motivos-razonables-para-creer-que-eeuu-cometio-crimenes-de-guerra-en-iran-1175098934.html

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