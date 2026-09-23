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Irán dice 'no' a las armas nucleares y defiende su derecho a la energía nuclear pacífica | Videos
Irán dice 'no' a las armas nucleares y defiende su derecho a la energía nuclear pacífica | Videos
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Para Teherán, la tecnología nuclear pacífica forma parte del progreso inherente, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkián, ante la Asamblea General de la... 23.09.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario iraní destinó una parte importante de su discurso a la agresión de EEUU e Israel contra el país persa, resaltando que Irán es víctima del terrorismo, y no un terrorista, como afirma Washinton.Pezeshkián recordó el ataque perpetrado contra una escuela en Minab con municiones de racimo, así como el golpe contra un complejo deportivo en la ciudad de Lamerd, que se saldaron con la muerte de numerosos niños y otras personas inocentes. Durante la agresión, fue asesinado "sin ningún fundamento jurídico y motivo" el exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí, evocó el presidente iraní, al mostrar fotos de los fallecidos durante las hostilidades y las consecuencias de los bombardeos contra objetivos civiles de Irán.El jefe de Estado persa también llamó atención a la muerte de más de 80.000 personas y el desplazamiento de cientos de miles en Gaza, hechos que, conforme con sus palabras, constituyen "un ejemplo de genocidio y una violación de las normas y del derecho internacional".El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala contra Irán, denominado Operación Furia Épica. Por su parte, Teherán lanzó misiles contra Israel y varios otros países de la región, en los que se enuentran bases militares estadounidenses.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra.Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua. Por el momento, la situación sigue sin resolverse.
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Irán dice 'no' a las armas nucleares y defiende su derecho a la energía nuclear pacífica
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Irán dice 'no' a las armas nucleares y defiende su derecho a la energía nuclear pacífica
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Pezeshkián presenta en la ONU fotos de sus compatriotas asesinados durante la agresión contra Irán
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Para Teherán, la tecnología nuclear pacífica forma parte del progreso inherente, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkián, ante la Asamblea General de la ONU.
"Irán no acepta que la energía nuclear esté a disposición exclusiva solo de un puñado [de países]. Decimos 'no' a las armas nucleares, pero también decimos 'no' a las limitaciones a la tecnología nuclear", proclamó.
El mandatario iraní destinó una parte importante de su discurso a la agresión de EEUU e Israel
contra el país persa, resaltando que Irán es víctima del terrorismo
, y no un terrorista, como afirma Washinton.
Pezeshkián recordó el ataque perpetrado contra una escuela en Minab
con municiones de racimo, así como el golpe contra un complejo deportivo en la ciudad de Lamerd, que se saldaron con la muerte de numerosos niños y otras personas inocentes.
Durante la agresión, fue asesinado "sin ningún fundamento jurídico y motivo" el exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí, evocó el presidente iraní, al mostrar fotos de los fallecidos durante las hostilidades y las consecuencias de los bombardeos contra objetivos civiles de Irán.
El jefe de Estado persa también llamó atención a la muerte de más de 80.000 personas y el desplazamiento de cientos de miles en Gaza, hechos que, conforme con sus palabras, constituyen "un ejemplo de genocidio y una violación de las normas y del derecho internacional".
El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala contra Irán, denominado Operación Furia Épica. Por su parte, Teherán lanzó misiles contra Israel y varios otros países de la región, en los que se enuentran bases militares estadounidenses.
Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio
, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua. Por el momento, la situación sigue sin resolverse
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