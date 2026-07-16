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La investigación sobre el ataque contra la escuela de Minab se retrasa: el Pentágono no realizó la revisión habitual
La investigación sobre el ataque contra la escuela de Minab se retrasa: el Pentágono no realizó la revisión habitual
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El Departamento de Guerra de Estados Unidos lleva varios meses retrasando la realización de un análisis exhaustivo del ataque estadounidense contra una escuela... 16.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-16T18:55+0000
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El mando militar no ordenó realizar la revisión de inteligencia habitual, que suele llevarse a cabo después de operaciones militares graves y ayuda a determinar por qué se produjo el error y si la tragedia podría haberse evitado, indica la cadena.Se trata de la tercera etapa de la evaluación de las consecuencias del ataque, la parte más detallada del procedimiento habitual, indica. Según fuentes familiarizadas con la situación, esta fase de la investigación debía ayudar a esclarecer por qué la escuela se encontraba entre los objetivos alcanzados y hasta qué punto estaban actualizados los datos de inteligencia utilizados para planificar la operación. Precisamente, la ausencia de esta revisión se convirtió en una de las principales razones por las que la investigación quedó prácticamente paralizada, explica el medio.Una investigación independiente por separado comenzó ya en marzo. Los investigadores entrevistaron a militares vinculados a la operación, pero sus resultados aún no se han publicado. El mando militar estadounidense sigue afirmando que la investigación no ha concluido.Anteriormente, un grupo de 25 senadores estadounidenses exigió al Pentágono que entregara al Congreso los resultados de la investigación sobre el ataque estadounidense contra la escuela de Minab, cuyas víctimas fueron más de 120 niños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, expresó sus dudas de que los resultados de la investigación lleguen algún día a hacerse públicos.
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La investigación sobre el ataque contra la escuela de Minab se retrasa: el Pentágono no realizó la revisión habitual
El Departamento de Guerra de Estados Unidos lleva varios meses retrasando la realización de un análisis exhaustivo del ataque estadounidense contra una escuela para niñas en la ciudad iraní de Minab y aún no ha iniciado la fase final, informan fuentes a 'CNN'.
El mando militar no ordenó realizar la revisión de inteligencia habitual, que suele llevarse a cabo después de operaciones militares graves y ayuda a determinar por qué se produjo el error y si la tragedia podría haberse evitado, indica la cadena.
"Esa revisión casi siempre se realiza inmediatamente después de un ataque significativo, pero a principios de julio todavía no había comenzado", señala.
Se trata de la tercera etapa de la evaluación de las consecuencias del ataque, la parte más detallada del procedimiento habitual, indica. Según fuentes familiarizadas con la situación, esta fase de la investigación debía ayudar a esclarecer por qué la escuela se encontraba entre los objetivos alcanzados y hasta qué punto estaban actualizados los datos de inteligencia utilizados para planificar la operación.
Precisamente, la ausencia de esta revisión se convirtió en una de las principales razones por las que la investigación quedó prácticamente paralizada, explica el medio.
Una investigación independiente por separado comenzó ya en marzo. Los investigadores entrevistaron a militares vinculados a la operación, pero sus resultados aún no se han publicado. El mando militar estadounidense sigue afirmando que la investigación no ha concluido.
Anteriormente, un grupo de 25 senadores estadounidenses exigió al Pentágono que entregara al Congreso los resultados de la investigación sobre el ataque estadounidense contra la escuela de Minab, cuyas víctimas fueron más de 120 niños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, expresó sus dudas de que los resultados de la investigación lleguen algún día a hacerse públicos.
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