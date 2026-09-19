https://noticiaslatam.lat/20260919/iran-transmite-a-eeuu-una-propuesta-de-paz-a-traves-de-catar-informa-el-asesor-militar-del-lider-1175119968.html
Irán transmite a EEUU una propuesta de paz a través de Catar, informa alto cargo iraní
Irán transmite a EEUU una propuesta de paz a través de Catar, informa alto cargo iraní
Sputnik Mundo
Las condiciones ya fueron entregadas a Washington por medio de un mediador catarí y Teherán espera ahora la respuesta de Donald Trump, explicó el secretario... 19.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-19T16:07+0000
2026-09-19T16:07+0000
2026-09-19T17:28+0000
internacional
política
seguridad
irán
eeuu
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🛡️ zonas de conflicto
🌍 oriente medio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/10/1173917966_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5e48d2b09ef4450a05e1a74e425a158e.jpg
Irán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de sus activos en el extranjero y el levantamiento del bloqueo marítimo.Asimismo, Teherán también quiere poner fin a la guerra entre Arabia Saudita y los hutíes, quienes también han expresado su voluntad de detener las hostilidades.El alto cargo iraní también señaló que las acciones de EEUU e Israel dan a Teherán motivos para retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aunque Irán sigue comprometido con la fetua del fallecido líder supremo y no ha modificado su doctrina nuclear.Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes".Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico" las sanciones anunciadas por EEUU y las consideró un "crimen contra la humanidad".El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua.
https://noticiaslatam.lat/20260903/una-campana-prolongada-contra-iran-expondria-limites-del-poder-de-la-marina-de-eeuu-experta-1174913474.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/10/1173917966_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_72fa3c56f9c4d5972ab8f6c47e5ceef5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, irán, eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio
política, seguridad, irán, eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio
Irán transmite a EEUU una propuesta de paz a través de Catar, informa alto cargo iraní
16:07 GMT 19.09.2026 (actualizado: 17:28 GMT 19.09.2026)
Las condiciones ya fueron entregadas a Washington por medio de un mediador catarí y Teherán espera ahora la respuesta de Donald Trump, explicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsén Rezaí.
Irán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de sus activos en el extranjero y el levantamiento del bloqueo marítimo.
Asimismo, Teherán también quiere poner fin a la guerra entre Arabia Saudita y los hutíes, quienes también han expresado su voluntad de detener las hostilidades.
"Queremos que termine la guerra entre Arabia Saudita y Yemen. Creo que los yemeníes también buscan resolver sus diferencias con Arabia Saudita", declaró Rezaí.
El alto cargo iraní también señaló que las acciones de EEUU e Israel dan a Teherán motivos para retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aunque Irán sigue comprometido con la fetua del fallecido líder supremo y no ha modificado su doctrina nuclear.
Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán
, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes".
Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico"
las sanciones anunciadas por EEUU y las consideró un "crimen contra la humanidad".
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento
para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio
, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua.
3 de septiembre, 04:25 GMT