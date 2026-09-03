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Una campaña prolongada contra Irán expondría límites del poder de la Marina de EEUU: experta
Una campaña prolongada contra Irán expondría límites del poder de la Marina de EEUU: experta
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La capacidad de Washington para continuar sus agresiones militares contra Teherán, al tiempo que mantiene sus compromisos en otras partes del mundo, podría... 03.09.2026, Sputnik Mundo
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El despliegue en Oriente Medio exige una presencia naval constante y rotaciones periódicas de buques, mientras que la Marina estadounidense también debe reservar fuerzas para misiones en otras regiones. La especialista añadió que la dependencia ya se enfrenta a una escasez de buques disponibles debido a la elevada demanda.Washington solo podría desplegar buques adicionales en Oriente Medio reduciendo sus compromisos en Europa, Asia o el hemisferio occidental, según la experta.
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Una campaña prolongada contra Irán expondría límites del poder de la Marina de EEUU: experta

04:25 GMT 03.09.2026
© AP Photo / Information Systems Technician 1st Class Vincent AguirreUn barco no tripulado de la Marina de EEUU navega por el Estrecho de Ormuz
Un barco no tripulado de la Marina de EEUU navega por el Estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
© AP Photo / Information Systems Technician 1st Class Vincent Aguirre
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La capacidad de Washington para continuar sus agresiones militares contra Teherán, al tiempo que mantiene sus compromisos en otras partes del mundo, podría verse delimitada por el número de portaaviones y buques de guerra disponibles, declaró a Sputnik la analista Jennifer Kavanagh.
El despliegue en Oriente Medio exige una presencia naval constante y rotaciones periódicas de buques, mientras que la Marina estadounidense también debe reservar fuerzas para misiones en otras regiones.
La especialista añadió que la dependencia ya se enfrenta a una escasez de buques disponibles debido a la elevada demanda.
Asimismo, "muchos navíos de guerra estadounidenses se encuentran actualmente en reparación, y estos trabajos llevan mucho tiempo", afirmó.
Washington solo podría desplegar buques adicionales en Oriente Medio reduciendo sus compromisos en Europa, Asia o el hemisferio occidental, según la experta.
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