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Una campaña prolongada contra Irán expondría límites del poder de la Marina de EEUU: experta

Una campaña prolongada contra Irán expondría límites del poder de la Marina de EEUU: experta

Sputnik Mundo

La capacidad de Washington para continuar sus agresiones militares contra Teherán, al tiempo que mantiene sus compromisos en otras partes del mundo, podría... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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El despliegue en Oriente Medio exige una presencia naval constante y rotaciones periódicas de buques, mientras que la Marina estadounidense también debe reservar fuerzas para misiones en otras regiones. La especialista añadió que la dependencia ya se enfrenta a una escasez de buques disponibles debido a la elevada demanda.Washington solo podría desplegar buques adicionales en Oriente Medio reduciendo sus compromisos en Europa, Asia o el hemisferio occidental, según la experta.

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