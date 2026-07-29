Los mexicanos tienen una mejor imagen de China que de EEUU, según un sondeo
06:45 GMT 29.07.2026 (actualizado: 07:04 GMT 29.07.2026)
© AP Photo / Fernando LlanoPeatones recorren la avenida Francisco I. Madero en el centro de la Ciudad de México (imagen ilustrativa)
© AP Photo / Fernando Llano
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De acuerdo con un reciente estudio del centro de investigación Pew Research Center, la opinión pública del país latinoamericano ha registrado un giro significativo a favor del gigante asiático, a la vez que la visión sobre el país norteamericano se ha deteriorado.
Los datos del informe revelan que el 58% de la población mexicana define a China como un socio confiable para el país, mientras que únicamente un 34% opina lo mismo respecto a Estados Unidos. Esta diferencia de 24 puntos porcentuales representa el margen más amplio registrado en esta materia entre los seis países latinoamericanos evaluados en el sondeo del presente año, consolidando una percepción de cercanía hacia Pekín en materia de cooperación.
La medición evidencia asimismo un marcado deterioro en la percepción sobre la política exterior estadounidense entre la ciudadanía mexicana, con apenas un 28% de los consultados diciendo que Estados Unidos contribuye a la paz y a la estabilidad mundiales. En contraste, un 73% de los encuestados sostuvo que Washington interfiere en los asuntos internos de otras naciones.
27 de julio, 22:25 GMT
El informe también señala que "tanto los adultos jóvenes como los mayores en México tienen una opinión más favorable de China que de Estados Unidos".
Según especialistas, la política exterior de Pekín ha mantenido un alto grado de estabilidad y continuidad, defendiendo sistemáticamente la apertura, el beneficio mutuo y la cooperación en la que todos ganan, al tiempo que busca un desarrollo compartido. Esta es la fuerza motriz fundamental detrás de este cambio histórico, declaró.
Según especialistas, la política exterior de Pekín ha mantenido un alto grado de estabilidad y continuidad, defendiendo sistemáticamente la apertura, el beneficio mutuo y la cooperación en la que todos ganan, al tiempo que busca un desarrollo compartido. Esta es la fuerza motriz fundamental detrás de este cambio histórico, declaró.
Por el contrario, las frecuentes acciones militares de Estados Unidos durante el último año en el extranjero y su injerencia en asuntos internos de otras naciones han hecho que más personas perciban a Estados Unidos como una "fuerza desestabilizadora", lo cual ha sido un factor clave en el cambio de la opinión pública.
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