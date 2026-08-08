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EEUU abre otro frente contra China: impone arancel a nuevo producto
EEUU abre otro frente contra China: impone arancel a nuevo producto
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Estados Unidos anunció un nuevo arancel del 15% sobre las importaciones de polisilicio y estableció precios mínimos para este material y productos... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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La disposición, firmada por el presidente Donald Trump, entrará en vigor después de 120 días y busca proteger a los productores estadounidenses frente a las importaciones que Washington considera desleales, reportan medios.El polisilicio es una forma de silicio de alta pureza utilizada tanto en la fabricación de paneles solares como en la producción de semiconductores, por lo que su suministro es considerado estratégico para la industria energética y tecnológica.Además, la medida contempla un programa de precio mínimo de importación, cuyo objetivo es crear un mercado protegido que permita a los productores estadounidenses competir con menores presiones derivadas de los precios internacionales."Sin un suministro nacional seguro y fiable de polisilicio, Estados Unidos no puede producir semiconductores en cantidad suficiente", sostuvo Lutnick, mientras Trump afirmó que su Gobierno está impulsando el regreso de la fabricación de chips al territorio estadounidense.La decisión es resultado de una investigación de seguridad nacional iniciada por el Departamento de Comercio en julio de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, según South China Morning Post.Pekín rechazó la medida y acusó a Washington de ampliar de manera excesiva el concepto de seguridad nacional para justificar restricciones contra empresas chinas.El anuncio se produce después de que China adoptara nuevas medidas contra intereses de Washington, entre ellas mayores controles a la exportación de drones y tecnologías relacionadas, sanciones contra siete empresas estadounidenses y una investigación de seguridad nacional vinculada al comercio exterior.La disputa por el polisilicio se suma así a una creciente lista de restricciones comerciales, tecnológicas y de inversión entre Washington y Pekín, aunque ambas potencias mantienen abiertos sus canales diplomáticos.
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EEUU abre otro frente contra China: impone arancel a nuevo producto
09:51 GMT 08.08.2026 (actualizado: 14:04 GMT 08.08.2026)
Estados Unidos anunció un nuevo arancel del 15% sobre las importaciones de polisilicio y estableció precios mínimos para este material y productos relacionados, en una medida dirigida principalmente a reducir el dominio de China sobre una cadena de suministro estratégica.
La disposición, firmada por el presidente Donald Trump, entrará en vigor después de 120 días y busca proteger a los productores estadounidenses frente a las importaciones que Washington considera desleales, reportan medios.
El polisilicio es una forma de silicio de alta pureza utilizada tanto en la fabricación de paneles solares como en la producción de semiconductores, por lo que su suministro es considerado estratégico para la industria energética y tecnológica.
"Estamos fijando precios para que los chinos no puedan seguir practicando el 'dumping', y estamos fijando aranceles para instar a la producción nacional", declaró el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.
China concentra más del 90% de la producción mundial de este material, mientras que la participación estadounidense se redujo desde alrededor del 50% en 2005, a menos del 2% en 2024, de acuerdo con los datos citados por las autoridades estadounidenses.
Además, la medida contempla un programa de precio mínimo de importación, cuyo objetivo es crear un mercado protegido que permita a los productores estadounidenses competir con menores presiones derivadas de los precios internacionales.
"Sin un suministro nacional seguro y fiable de polisilicio, Estados Unidos no puede producir semiconductores en cantidad suficiente", sostuvo Lutnick, mientras Trump afirmó que su Gobierno está impulsando el regreso de la fabricación de chips al territorio estadounidense.
La decisión es resultado de una investigación de seguridad nacional iniciada por el Departamento de Comercio en julio de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, según South China Morning Post.
Pekín rechazó la medida y acusó a Washington de ampliar de manera excesiva el concepto de seguridad nacional para justificar restricciones contra empresas chinas.
"El proteccionismo no hará que EEUU sea más competitivo", afirmó el portavoz de la Embajada china en Washington, Liu Chang, quien advirtió que las nuevas medidas afectarán los intercambios económicos entre ambos países.
El anuncio se produce después de que China adoptara nuevas medidas contra intereses de Washington, entre ellas mayores controles a la exportación de drones y tecnologías relacionadas, sanciones contra siete empresas estadounidenses y una investigación de seguridad nacional vinculada al comercio exterior.
La disputa por el polisilicio se suma así a una creciente lista de restricciones comerciales, tecnológicas y de inversión entre Washington y Pekín, aunque ambas potencias mantienen abiertos sus canales diplomáticos.
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