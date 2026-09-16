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¿Cambio de rumbo? Canadá estrecha sus vínculos con China en plena tensión con EEUU

¿Cambio de rumbo? Canadá estrecha sus vínculos con China en plena tensión con EEUU

Sputnik Mundo

Las exportaciones de Canadá a China aumentaron 30,1% interanual durante el primer semestre de 2026, impulsadas principalmente por el petróleo crudo, el cobre y... 16.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-16T06:34+0000

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Los envíos al mercado chino alcanzaron 21.740 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 15.630 millones de dólares estadounidenses, el mayor valor registrado para un primer semestre desde 1997, según un informe del Consejo Empresarial Canadá-China y el Instituto de China de la Universidad de Alberta.De acuerdo con el diario South China Morning Post, los productos energéticos representaron 35,8% de las exportaciones y crecieron 81,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Los minerales metálicos y no metálicos representaron otro 22,6%, con un incremento de 29%.Sus exportaciones a China se duplicaron con creces hasta alcanzar 5.960 millones de dólares canadienses (4.279 millones de dólares), aportando 3.200 millones (unos 2.290 millones de dólares estadounidenses) al crecimiento total de las ventas canadienses hacia ese mercado.Las tensiones entre Canadá y Estados Unidos se han intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. Washington ha incrementado los aranceles sobre productos canadienses y las negociaciones comerciales entre ambos países han atravesado nuevas dificultades.Tras el fracaso de las conversaciones a finales de agosto, Estados Unidos impuso aranceles de 50% a bienes del vecino país del norte por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares estadounidenses, mientras Ottawa respondió con medidas comerciales que entraron en vigor a principios de septiembre.Especialistas consultados por el medio consideran que el Gobierno de Mark Carney está adoptando un enfoque pragmático hacia China y que una mayor relación con Pekín puede contribuir a reducir la exposición de Canadá a las presiones estadounidenses.Carney se ha planteado como objetivo duplicar durante la próxima década las exportaciones canadienses hacia mercados distintos de Estados Unidos. China podría tener un papel relevante debido a su demanda de energía y minerales críticos.Durante una visita a China este mes, Corey Hogan, secretario parlamentario del ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, afirmó que existe un "amplio potencial" para profundizar la cooperación energética entre ambos países.El Proyecto de Expansión Trans Mountain (TMX), que permite transportar crudo canadiense directamente hacia la región Asia-Pacífico sin depender de oleoductos estadounidenses, se ha convertido en una vía para ampliar las exportaciones hacia China.Datos de Recursos Naturales de Canadá publicados el 14 de septiembre muestran que China ya es el principal comprador de las exportaciones marítimas transportadas a través de TMX, con alrededor de 60% de los envíos.

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