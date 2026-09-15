La ONU llama a la "acción urgente" para la regulación de la IA

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió tomar "acción urgente" para que se regule la inteligencia artificial, ante los riesgos que plantean los sistemas más avanzados.El funcionario instó a los Estados y a las empresas a movilizarse rápidamente mediante instancias multilaterales para poder establecer medidas frente al rápido desarrollo de esta tecnología.Asimismo, Türk advirtió que "todos los derechos humanos están amenazados" por dicha tecnología, incluido el de la vida, debido al alcance de las capacidades que están desarrollando los sistemas más avanzados.Según el alto comisionado, la actual carrera por crear una IA cada vez más potente representa un cambio radical y expone distintos aspectos de la vida humana a un riesgo existencial creciente.La preocupación por las consecuencias del desarrollo acelerado de este sistema inteligente ha aumentado entre algunos líderes de la industria tecnológica estadounidense, quienes han planteado la necesidad de ralentizar los avances.Türk lamentó que actualmente la humanidad dependa "casi por completo" de un reducido grupo de empresas poderosas para tomar decisiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y determinar si estas tecnologías avanzan en beneficio de toda la humanidad.
El organismo advirtió que la carrera por desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados puede generar riesgos existenciales y afectar a las futuras generaciones. Además, se hizo un llamado a gobiernos y empresas a actuar mediante instancias multilaterales.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió tomar "acción urgente" para que se regule la inteligencia artificial, ante los riesgos que plantean los sistemas más avanzados.
"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", afirmó Türk en un comunicado.
El funcionario instó a los Estados y a las empresas a movilizarse rápidamente mediante instancias multilaterales para poder establecer medidas frente al rápido desarrollo de esta tecnología.
Asimismo, Türk advirtió que "todos los derechos humanos están amenazados" por dicha tecnología, incluido el de la vida, debido al alcance de las capacidades que están desarrollando los sistemas más avanzados.
Según el alto comisionado, la actual carrera por crear una IA cada vez más potente representa un cambio radical y expone distintos aspectos de la vida humana a un riesgo existencial creciente.
La preocupación por las consecuencias del desarrollo acelerado de este sistema inteligente ha aumentado entre algunos líderes de la industria tecnológica estadounidense, quienes han planteado la necesidad de ralentizar los avances.
Türk lamentó que actualmente la humanidad dependa "casi por completo" de un reducido grupo de empresas poderosas para tomar decisiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y determinar si estas tecnologías avanzan en beneficio de toda la humanidad.
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