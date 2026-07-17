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Rusia y China cooperan para promover la regulación de la IA, destaca representante ruso

Rusia y China cooperan para promover la regulación de la IA, destaca representante ruso

Sputnik Mundo

La recién creada Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO) desempeñará un papel clave en la regulación de la IA, declaró Maxim... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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En este sentido, aseveró que China y Rusia son los países fundadores de WAICO que más han avanzado en el desarrollo de la IA.Además, subrayó que ambos países dialogaron sobre cooperación en IA en Shanghái, y la colaboración entre dos potencias alcanzará un nuevo nivel.Rusia es uno de los líderes mundiales en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la economía, afirmó el representante ruso, quien destacó que el país pone sus soluciones de IA a disposición de sus socios y que estas ya se están implementando activamente en decenas de países.Así, puso de relieve que Rusia cuenta con una enorme experiencia en la lucha contra las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial.Por otro lado, Oreshkin recalcó que los países occidentales utilizan las tecnologías de IA con fines hostiles.Como ejemplo, EEUU no comparte con otros sus tecnologías de IA, con la esperanza de explotar tecnológicamente a otros países, mientras que los modelos de IA rusos y chinos son de código abierto.La Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial (WAIC) se desarrolla en Shanghái por octavo año consecutivo, pero la edición de este año destaca por su especial envergadura y el elevado número de participantes.Bajo el tema Asociación en el ámbito de la inteligencia artificial para un futuro prometedor, el evento reúne del 17 al 20 de julio a más de 1.400 invitados en cuatro sedes, donde se celebrarán más de 140 foros.

https://noticiaslatam.lat/20260709/el-vicecanciller-ruso-pide-evitar-el-monopolio-de-la-ia-por-parte-de-paises-y-corporaciones-1174227966.html

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