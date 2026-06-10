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Gustavo Petro pide ante la ONU la regulación de la IA | Video
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Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a Oriente Medio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a impulsar un acuerdo global... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, apuntó que la IA no puede estar al servicio de los intereses individuales y debe regularse a nivel mundial."En mi opinión ya ha provocado una deformación entre la verdad y la mentira. Es su efecto primero y quizás por hoy principal. La inteligencia artificial es su último desarrollo", subrayó.Petro advirtió que la transformación de la verdad y la mentira puede afectar gravemente a la opinión pública.
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Gustavo Petro pide ante la ONU la regulación de la IA | Video

17:53 GMT 10.06.2026 (actualizado: 18:09 GMT 10.06.2026)
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Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a Oriente Medio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a impulsar un acuerdo global para regular el desarrollo de la IA. En sus palabras, esta tecnología ha llevado a que sea cada vez más difícil distinguir entre la verdad y la mentira.

"Regulación global y pública de la inteligencia artificial [IA]. Tratado internacional, derecho internacional, rescatar entonces el derecho internacional de todo intento de destruirlo", señaló el mandatario colombiano desde Nueva York.

Además, apuntó que la IA no puede estar al servicio de los intereses individuales y debe regularse a nivel mundial.
"En mi opinión ya ha provocado una deformación entre la verdad y la mentira. Es su efecto primero y quizás por hoy principal. La inteligencia artificial es su último desarrollo", subrayó.
Petro advirtió que la transformación de la verdad y la mentira puede afectar gravemente a la opinión pública.
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