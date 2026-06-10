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Gustavo Petro pide ante la ONU la regulación de la IA | Video

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Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a Oriente Medio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a impulsar un acuerdo global... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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Además, apuntó que la IA no puede estar al servicio de los intereses individuales y debe regularse a nivel mundial."En mi opinión ya ha provocado una deformación entre la verdad y la mentira. Es su efecto primero y quizás por hoy principal. La inteligencia artificial es su último desarrollo", subrayó.Petro advirtió que la transformación de la verdad y la mentira puede afectar gravemente a la opinión pública.

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