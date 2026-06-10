Gustavo Petro pide ante la ONU la regulación de la IA | Video
17:53 GMT 10.06.2026 (actualizado: 18:09 GMT 10.06.2026)
© AP Photo / Jose Luis MaganaGustavo Petro, presidente de Colombia
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Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a Oriente Medio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a impulsar un acuerdo global para regular el desarrollo de la IA. En sus palabras, esta tecnología ha llevado a que sea cada vez más difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
"Regulación global y pública de la inteligencia artificial [IA]. Tratado internacional, derecho internacional, rescatar entonces el derecho internacional de todo intento de destruirlo", señaló el mandatario colombiano desde Nueva York.
🇨🇴☝️🇺🇳 Gustavo Petro pide ante la ONU la regulación de la IA— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 10, 2026
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso avanzar hacia un tratado internacional para regular la inteligencia artificial (IA), durante un debate sobre Oriente Medio en el Consejo de Seguridad de la ONU.
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Además, apuntó que la IA no puede estar al servicio de los intereses individuales y debe regularse a nivel mundial.
"En mi opinión ya ha provocado una deformación entre la verdad y la mentira. Es su efecto primero y quizás por hoy principal. La inteligencia artificial es su último desarrollo", subrayó.
Petro advirtió que la transformación de la verdad y la mentira puede afectar gravemente a la opinión pública.