https://noticiaslatam.lat/20260709/el-vicecanciller-ruso-pide-evitar-el-monopolio-de-la-ia-por-parte-de-paises-y-corporaciones-1174227966.html

El vicecanciller ruso pide evitar el monopolio de la IA por parte de países y corporaciones

El vicecanciller ruso pide evitar el monopolio de la IA por parte de países y corporaciones

Sputnik Mundo

La inteligencia artificial (IA) debe responder a los intereses de todos los países y no convertirse en una herramienta controlada por un reducido grupo de... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T14:10+0000

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Durante el Diálogo Global de la ONU sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el alto diplomático destacó que Moscú considera que la IA tiene un gran potencial para impulsar el desarrollo económico, el progreso tecnológico y mejorar la calidad de vida de las personas.El vicecanciller subrayó que, por esta razón, el debate sobre la regulación de la IA debe desarrollarse en el marco de la ONU y no en formatos cerrados.Según explicó, solo la ONU puede garantizar la igualdad en el diálogo global sobre esta tecnología y velar por principios como la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.

https://noticiaslatam.lat/20260623/china-rebasaria-a-eeuu-en-el-desarrollo-de-ia-de-acuerdo-con-un-estudio-1174005998.html

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