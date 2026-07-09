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El vicecanciller ruso pide evitar el monopolio de la IA por parte de países y corporaciones
El vicecanciller ruso pide evitar el monopolio de la IA por parte de países y corporaciones
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La inteligencia artificial (IA) debe responder a los intereses de todos los países y no convertirse en una herramienta controlada por un reducido grupo de... 09.07.2026, Sputnik Mundo
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Durante el Diálogo Global de la ONU sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el alto diplomático destacó que Moscú considera que la IA tiene un gran potencial para impulsar el desarrollo económico, el progreso tecnológico y mejorar la calidad de vida de las personas.El vicecanciller subrayó que, por esta razón, el debate sobre la regulación de la IA debe desarrollarse en el marco de la ONU y no en formatos cerrados.Según explicó, solo la ONU puede garantizar la igualdad en el diálogo global sobre esta tecnología y velar por principios como la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.
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El vicecanciller ruso pide evitar el monopolio de la IA por parte de países y corporaciones

14:10 GMT 09.07.2026
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Una computadora portátil con el código (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2026
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La inteligencia artificial (IA) debe responder a los intereses de todos los países y no convertirse en una herramienta controlada por un reducido grupo de Estados y corporaciones, comentó a Sputnik el viceministro de Exteriores de Rusia Alexandr Alímov.
Durante el Diálogo Global de la ONU sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el alto diplomático destacó que Moscú considera que la IA tiene un gran potencial para impulsar el desarrollo económico, el progreso tecnológico y mejorar la calidad de vida de las personas.
"La IA debe servir a los intereses de todos los países, y no a los de un reducido grupo de Estados y corporaciones privilegiadas. Y, mucho menos, convertirse en una herramienta para imponer decisiones ajenas, generar nuevas formas de desigualdad o crear dependencias", aseveró Alímov.
El vicecanciller subrayó que, por esta razón, el debate sobre la regulación de la IA debe desarrollarse en el marco de la ONU y no en formatos cerrados.
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Según explicó, solo la ONU puede garantizar la igualdad en el diálogo global sobre esta tecnología y velar por principios como la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.
"Rusia apoyó la creación del Diálogo Global [de la ONU sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial] y ahora celebra su puesta en marcha. Esta iniciativa ya ha mostrado ser una plataforma importante en la que cada país tiene la oportunidad de ser escuchado", añadió.
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