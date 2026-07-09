Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260709/de-que-manera-eeuu-busca-movilizar-actualmente-a-latinoamerica-en-torno-a-sus-intereses-1174218026.html
¿De qué manera EEUU busca movilizar actualmente a Latinoamérica en torno a sus intereses?
¿De qué manera EEUU busca movilizar actualmente a Latinoamérica en torno a sus intereses?
Sputnik Mundo
Funcionarios estadounidenses defendieron una nueva estrategia de seguridad para el continente que busca fortalecer la cooperación con gobiernos aliados... 09.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-09T08:27+0000
2026-07-09T08:27+0000
internacional
política
donald trump
pentágono
centro de investigaciones y desarrollo nuclear (bolivia)
washington
china
perú
seguridad
abelardo de la espriella
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/02/1165103486_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2155d30a481db74eea7012994d15e727.jpg
La Casa Blanca busca reagrupar a los países de América Latina en torno a una versión renovada de la doctrina Monroe, una estrategia que pretende reforzar la influencia de Estados Unidos en el continente mediante una mayor cooperación en seguridad, combate al narcotráfico y contención de la presencia de China en la región.Durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cusco, Perú, el principal responsable de política del Pentágono, Elbridge Colby, presentó la denominada 'doctrina Donroe', un juego de palabras con el apellido del mandatario estadounidense, para explicar el nuevo enfoque de Washington hacia el hemisferio occidental.Colby señaló que la política de defensa estadounidense ahora integra prioridades como el combate al narcotráfico, la migración irregular y la seguridad regional. En ese sentido, destacó que el Pentágono ya desarrolla operaciones contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y promueve acciones conjuntas con gobiernos aliados, como ocurre actualmente con Ecuador.El funcionario reconoció que la referencia a la doctrina Monroe genera críticas por su asociación histórica con intervenciones estadounidenses en América Latina. Sin embargo, sostuvo que la estrategia actual busca "empoderar" a los países de la región para fortalecer su propia seguridad y proteger intereses compartidos.Asimismo, afirmó que Washington no persigue una política imperialista y aseguró que, debido a la fortaleza de su economía y de su mercado interno, no depende de la explotación de otros países. En cambio, dijo, pretende contribuir a que las naciones latinoamericanas garanticen la estabilidad del continente.El discurso también coincidió con un contexto de cambios políticos en la región, marcado por el ascenso de gobiernos y candidatos de derecha en países como Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, fenómeno que diversos analistas consideran un retroceso de la llamada "marea rosa" de gobiernos progresistas.En el caso colombiano, Colby destacó la disposición del nuevo presidente Abelardo de la Espriella para incorporarse al programa Escudo de las Américas, impulsar acciones contra el narcotráfico y fortalecer la cooperación con Washington, además de promover políticas económicas más cercanas a las prioridades de la actual Administración.De acuerdo con un medio occidental, Estados Unidos también aprovechó el encuentro para pedir a los países latinoamericanos incrementar su gasto en defensa y proteger infraestructura estratégica frente a actores externos, en una referencia implícita a China, cuyo creciente peso económico y comercial en la región es considerado por Washington como uno de los principales desafíos geopolíticos.
https://noticiaslatam.lat/20260430/el-revanchismo-de-la-doctrina-monroe-20-se-vincula-al-declive-global-de-eeuu-opina-un-experto-1173280554.html
https://noticiaslatam.lat/20251218/1169535377.html
washington
china
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/02/1165103486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eed6ec7bfc4324d3b56bce7db341ff9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, pentágono, centro de investigaciones y desarrollo nuclear (bolivia), washington, china, perú, seguridad, abelardo de la espriella
política, donald trump, pentágono, centro de investigaciones y desarrollo nuclear (bolivia), washington, china, perú, seguridad, abelardo de la espriella

¿De qué manera EEUU busca movilizar actualmente a Latinoamérica en torno a sus intereses?

08:27 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Rod LamkeyOficina Oval de la Casa Blanca en EEUU
Oficina Oval de la Casa Blanca en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Síguenos en
Funcionarios estadounidenses defendieron una nueva estrategia de seguridad para el continente que busca fortalecer la cooperación con gobiernos aliados, aumentar el gasto en defensa y contrarrestar la influencia de actores externos en la región.
La Casa Blanca busca reagrupar a los países de América Latina en torno a una versión renovada de la doctrina Monroe, una estrategia que pretende reforzar la influencia de Estados Unidos en el continente mediante una mayor cooperación en seguridad, combate al narcotráfico y contención de la presencia de China en la región.
Durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cusco, Perú, el principal responsable de política del Pentágono, Elbridge Colby, presentó la denominada 'doctrina Donroe', un juego de palabras con el apellido del mandatario estadounidense, para explicar el nuevo enfoque de Washington hacia el hemisferio occidental.
Colby señaló que la política de defensa estadounidense ahora integra prioridades como el combate al narcotráfico, la migración irregular y la seguridad regional. En ese sentido, destacó que el Pentágono ya desarrolla operaciones contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y promueve acciones conjuntas con gobiernos aliados, como ocurre actualmente con Ecuador.
EEUU busca ejercer influencia sobre América Latina (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.04.2026
América Latina
El revanchismo de la doctrina Monroe 2.0 se vincula al declive global de EEUU, opina un experto
30 de abril, 18:45 GMT
El funcionario reconoció que la referencia a la doctrina Monroe genera críticas por su asociación histórica con intervenciones estadounidenses en América Latina. Sin embargo, sostuvo que la estrategia actual busca "empoderar" a los países de la región para fortalecer su propia seguridad y proteger intereses compartidos.
Asimismo, afirmó que Washington no persigue una política imperialista y aseguró que, debido a la fortaleza de su economía y de su mercado interno, no depende de la explotación de otros países. En cambio, dijo, pretende contribuir a que las naciones latinoamericanas garanticen la estabilidad del continente.
El discurso también coincidió con un contexto de cambios políticos en la región, marcado por el ascenso de gobiernos y candidatos de derecha en países como Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, fenómeno que diversos analistas consideran un retroceso de la llamada "marea rosa" de gobiernos progresistas.
La presión de EEUU sobre Venezuela revela una materialización de la Doctrina Monroe - Sputnik Mundo, 1920, 18.12.2025
La presión de EEUU sobre Venezuela revela una "materialización de la doctrina Monroe"
18 de diciembre 2025, 01:32 GMT
En el caso colombiano, Colby destacó la disposición del nuevo presidente Abelardo de la Espriella para incorporarse al programa Escudo de las Américas, impulsar acciones contra el narcotráfico y fortalecer la cooperación con Washington, además de promover políticas económicas más cercanas a las prioridades de la actual Administración.
De acuerdo con un medio occidental, Estados Unidos también aprovechó el encuentro para pedir a los países latinoamericanos incrementar su gasto en defensa y proteger infraestructura estratégica frente a actores externos, en una referencia implícita a China, cuyo creciente peso económico y comercial en la región es considerado por Washington como uno de los principales desafíos geopolíticos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала