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América Latina "no está en condiciones" de aumentar su gasto militar como quiere EEUU, señala experto

América Latina "no está en condiciones" de aumentar su gasto militar como quiere EEUU, señala experto

Sputnik Mundo

EEUU instó a los países de América Latina a incrementar su gasto militar para combatir al narcotráfico en la región. Expertos consultados por Sputnik señalaron... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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Washington volvió a insistir en su deseo de que los países latinoamericanos incrementen su gasto militar para presuntamente asistir al país norteamericano "en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en la región", en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas promovida por la gestión de Donald Trump.Durante el encuentro de esa iniciativa organizado el 12 de agosto en Panamá, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se reunió con los ministros de Defensa de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago en lo que denominó como una Alianza Anti Cárteles de las Américas (ACCC, por sus siglas en inglés).En ese sentido, enfatizó ante las autoridades americanas la importancia de que los sectores de Defensa de los países de la región actúen "en una coalición contra el narcoterrorismo en la región".En su alocución, Hegseth valoró el incremento presupuestal que el Gobierno de Trump ha dado a su sector y celebró que "los aliados de EEUU y la OTAN también han incrementado considerablemente su compromiso con la defensa común". Acto seguido, reafirmó que "creemos que los miembros de la ACCC deben seguir este ejemplo".La intención estadounidense de un incremento militar en América Latina ya había sido esbozada desde el Departamento de Guerra, luego de que el subsecretario Elbridge Colby cuestionara en un artículo de la revista Americas Quarterly que los países americanos que "afrontan importantes amenazas del narcoterrorismo" destinen en la actualidad "menos del 1% del PBI a la defensa nacional".El mismo artículo también insistía en la idea de que América Latina debía seguir el ejemplo de los países europeos de la OTAN, que se vieron obligados a incrementar su gasto militar para asegurar al menos un 2% del PIB, a instancias de la presión de Trump.¿Es posible lograr ese objetivo?En diálogo con Sputnik, el experto argentino en temas de Defensa, Juan José Roldán, apuntó que, en la actualidad, los países de la región se mantienen en el entorno del 1% del PIB destinado al gasto militar, aunque hay muchos otros cuyo presupuesto en dicho rubro está muy por debajo del promedio.Roldán puso como ejemplo el caso de Argentina, una de las potencias sudamericanas que, si bien tiene un promedio histórico de 1,3% o 1,4%, "actualmente se encuentra en un 0,5% o 0,6%, lo que genera problemas para el sostenimiento del instrumento militar".Para el experto, la caída histórica del gasto militar en la región puede explicarse por el hecho de que América Latina sigue siendo "la región del mundo con menos conflictos interestatales" y sus países han optado tradicionalmente por zanjar sus diferendos a través de la diplomacia, dejando en un segundo plano el fortalecimiento militar.En ese contexto, consideró dificultoso que los países de la región puedan, aunque sea a través de la presión estadounidense, cambiar drásticamente esa tendencia.Aunque consideró que un incremento de estas características podría ser positivo para los países, Roldán enfatizó que, salvo Brasil (1%), Colombia (3,4%) o Chile (1,6%), el resto de los países de la región "no está en condiciones de alcanzar esos niveles de presupuesto o inversión en sus Fuerzas Armadas y en todo lo que eso comprende".Moldear a las FFAA latinoamericanasEl analista internacional argentino Cristian Riom, en tanto, dijo a este medio que, en última instancia, la posibilidad de incrementar el gasto militar "es una cuestión política y no una cuestión económica", por lo que los Gobiernos de la región acabarán cediendo a la voluntad estadounidense aunque eso pueda comprometer sus esquemas fiscales.Para Riom, el pedido trasladado por el Departamento de Guerra no hace más que actualizar "un viejo anhelo de EEUU de moldear América Latina a su gusto", dejando que las Fuerzas Armadas estadounidenses sean las encargadas de la defensa hemisférica y limitando a los ejércitos nacionales a la seguridad interna y, más recientemente, a la lucha contra el narcotráfico.Riom consignó que, con la correlación actual de fuerzas políticas en la región, "solo México y Brasil" aparecen como diques que pueden colocar mayores límites a estas iniciativas estadounidenses y mantener "una vocación de independencia" en sus políticas de defensa y seguridad.Para Roldán, Washington busca asegurar una suerte de "compromiso entre los gobiernos para desplegar determinados elementos de Fuerzas Armadas" en el combate al narcotráfico y el crimen organizado entre sus aliados de la región. Sin embargo, esto puede ser difícil incluso aunque tengan la voluntad política de hacerlo, advirtió.Al respecto, el experto subrayó las dificultades presupuestales que encuentran los países de la región, ya no solo a la hora de hacer grandes inversiones en defensa, sino, especialmente, cuando se trata de "sostenerlas en el tiempo".Riom advirtió, además, que la intención estadounidense de aumentar el presupuesto militar de sus aliados podría generar rispideces entre los propios países latinoamericanos, en caso de que la cooperación militar de EEUU con algunos de sus socios comience a ser vista como una amenaza por países vecinos."Se corre el riesgo de avanzar en una competencia entre los países y que los nacionalismos terminen provocando conflictos entre países que en algún momento fueron aliados", señaló el analista.

https://noticiaslatam.lat/20260813/colombia-solicito-ayuda-a-eeuu-para-combatir-al-narcoterrorismo-informa-hegseth-1174653101.html

https://noticiaslatam.lat/20260730/que-implica-para-america-latina-el-conflicto-entre-argentina-y-brasil-1174451412.html

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