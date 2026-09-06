https://noticiaslatam.lat/20260906/gobierno-de-peru-declara-emergencia-en-cinco-penales-nacionales-que-implica-la-medida-1174959507.html

Gobierno de Perú declara emergencia en cinco penales nacionales: ¿qué implica la medida?

Gobierno de Perú declara emergencia en cinco penales nacionales: ¿qué implica la medida?

Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa peruano informó mediante un comunicado que la medida se mantendrá vigente por 60 días, en los que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo... 06.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-06T04:04+0000

2026-09-06T04:04+0000

2026-09-06T04:04+0000

américa latina

seguridad

perú

cárcel

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/06/1174959588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa57bfe6fe631fdb833f5d3e4adf5bda.jpg

Así, los efectivos militares deberán emprender labores de protección y control del perímetro exterior de los penales Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, en un radio de hasta 200 metros. También se tendrá control de acceso para las personas que ingresen a los establecimientos."Asimismo, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar operativos permanentes para detectar e incautar tarjetas SIM, teléfonos celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos", detalló la cartera en su boletín.

https://noticiaslatam.lat/20260829/gobierno-de-fujimori-debe-actuar-lo-mas-rapido-posible-ante-el-crimen-en-peru-dice-analista-1174849629.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, perú, cárcel