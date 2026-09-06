Gobierno de Perú declara emergencia en cinco penales nacionales: ¿qué implica la medida?
© AP Photo / Elmer JilajaLa prisión de máxima seguridad de Challapalca
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El Ministerio de Defensa peruano informó mediante un comunicado que la medida se mantendrá vigente por 60 días, en los que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad externa de los centros penitenciarios.
Así, los efectivos militares deberán emprender labores de protección y control del perímetro exterior de los penales Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, en un radio de hasta 200 metros.
También se tendrá control de acceso para las personas que ingresen a los establecimientos.
"Asimismo, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar operativos permanentes para detectar e incautar tarjetas SIM, teléfonos celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos", detalló la cartera en su boletín.
"Asimismo, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar operativos permanentes para detectar e incautar tarjetas SIM, teléfonos celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos", detalló la cartera en su boletín.
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