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Gobierno de Perú declara emergencia en cinco penales nacionales: ¿qué implica la medida?
Gobierno de Perú declara emergencia en cinco penales nacionales: ¿qué implica la medida?
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El Ministerio de Defensa peruano informó mediante un comunicado que la medida se mantendrá vigente por 60 días, en los que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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Así, los efectivos militares deberán emprender labores de protección y control del perímetro exterior de los penales Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, en un radio de hasta 200 metros. También se tendrá control de acceso para las personas que ingresen a los establecimientos."Asimismo, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar operativos permanentes para detectar e incautar tarjetas SIM, teléfonos celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos", detalló la cartera en su boletín.
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Gobierno de Perú declara emergencia en cinco penales nacionales: ¿qué implica la medida?

04:04 GMT 06.09.2026
© AP Photo / Elmer JilajaLa prisión de máxima seguridad de Challapalca
La prisión de máxima seguridad de Challapalca - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
© AP Photo / Elmer Jilaja
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El Ministerio de Defensa peruano informó mediante un comunicado que la medida se mantendrá vigente por 60 días, en los que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad externa de los centros penitenciarios.
Así, los efectivos militares deberán emprender labores de protección y control del perímetro exterior de los penales Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, en un radio de hasta 200 metros.
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También se tendrá control de acceso para las personas que ingresen a los establecimientos.

"Asimismo, la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar operativos permanentes para detectar e incautar tarjetas SIM, teléfonos celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos", detalló la cartera en su boletín.
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