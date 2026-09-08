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Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informa el Kremlin
Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informa el Kremlin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una nueva conversación telefónica, informó el asesor... 08.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-08T14:22+0000
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"Se celebró una nueva conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", declaró Ushakov a los periodistas.La conversación entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se centró en las cuestiones relacionadas con la solución del conflicto ucraniano, precisó.El asesor del presidente ruso calificó la conversación de "constructiva y muy franca".Los líderes también hicieron balance de la visita a Moscú y Kiev del enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, y valoraron positivamente sus resultados."Los resultados de la estancia de los representantes estadounidenses mencionados fueron valorados positivamente. Y el trabajo por este canal, al igual que por algunos otros, continuará", declaró Ushakov a los periodistas.
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Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informa el Kremlin
14:22 GMT 08.09.2026 (actualizado: 14:30 GMT 08.09.2026)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una nueva conversación telefónica, informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. La llamada tuvo carácter confidencial y duró una hora, detalló.
"Se celebró una nueva conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", declaró Ushakov a los periodistas.
La conversación entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se centró en las cuestiones relacionadas con la solución del conflicto ucraniano, precisó.
El asesor del presidente ruso calificó la conversación de "constructiva y muy franca".
Los líderes también hicieron balance de la visita a Moscú y Kiev del enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, y valoraron positivamente sus resultados.
"Los resultados de la estancia de los representantes estadounidenses mencionados fueron valorados positivamente. Y el trabajo por este canal, al igual que por algunos otros, continuará", declaró Ushakov a los periodistas.
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