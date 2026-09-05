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Las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner fueron "sustanciales, constructivas y francas": Kremlin
Las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner fueron "sustanciales, constructivas y francas": Kremlin
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La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner duró tres horas y 10 minutos y... 05.09.2026, Sputnik Mundo
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Estos son algunos de los puntos clave del encuentro:
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Las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner fueron "sustanciales, constructivas y francas": Kremlin

22:24 GMT 05.09.2026
© POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
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La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner duró tres horas y 10 minutos y fue además "confidencial", declaró a la prensa Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.
Estos son algunos de los puntos clave del encuentro:
El presidente de Rusia, Vladímir Putin (a la derecha), el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff (segundo de izquierda a derecha), y el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner (a la izquierda), durante una reunión en Moscú, el 5 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
Internacional
Trump no cesa en su empeño por contribuir a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, declara Putin
17:52 GMT
Las conversaciones abordaron cuestiones importantes, tanto en la mesa de trabajo como de manera informal durante el almuerzo.
Rusia ofreció evaluaciones detalladas sobre la situación de la operación militar especial, destacando los avances de las fuerzas nacionales y la confianza en que se alcanzarán los objetivos planteados.
Putin subrayó la necesidad de abordar todas las causas profundas del conflicto.
El presidente ruso confirmó la disposición de Moscú a seguir trabajando con EEUU en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas.
Witkoff y Kushner afirmaron que utilizarían las valoraciones de Putin durante sus contactos de este 5 de septiembre en Kiev, en su búsqueda de un acuerdo duradero.
Los enviados estadounidenses llegaron bien preparados y presentaron diversas ideas sobre posibles vías para alcanzar un acuerdo, señaló Ushakov.
Putin también llamó la atención sobre lo que Moscú percibe como una creciente revelación de la verdadera naturaleza del régimen de Kiev, incluso a través de la reinhumación de importantes criminales nazis.
La discusión trascendió el tema de Ucrania: ambas partes examinaron también la cooperación económica y posibles proyectos de gran envergadura y beneficio mutuo entre Rusia y Estados Unidos.
Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantendrán sus contactos personales, al tiempo que continuará el diálogo a través de Witkoff y Kushner.
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