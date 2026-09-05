https://noticiaslatam.lat/20260905/las-conversaciones-de-putin-con-witkoff-y-kushner-fueron-sustanciales-constructivas-y-francas-1174956529.html

Las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner fueron "sustanciales, constructivas y francas": Kremlin

Las conversaciones de Putin con Witkoff y Kushner fueron "sustanciales, constructivas y francas": Kremlin

Sputnik Mundo

La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner duró tres horas y 10 minutos y... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Estos son algunos de los puntos clave del encuentro:

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