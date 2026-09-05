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Comienza la reunión de Putin con los enviados especiales de Trump, informa el Kremlin

Comienza la reunión de Putin con los enviados especiales de Trump, informa el Kremlin

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, comenzó la reunión con los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para abordar la solución de la... 05.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-05T17:06+0000

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Putin calificó como difícil la situación que abordará en las consultas con los negociadores estadounidenses en el Kremlin.Además, el mandatario ruso transmitió su agradecimiento y sus mejores deseos a su homólogo de EEUU, Donald Trump.Anteriormente, el avión en el que viajaban Witkoff y Kushner aterrizó en el aeropuerto ruso de Vnúkovo en Moscú, en el marco de su visita a la capital rusa.

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