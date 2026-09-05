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Comienza la reunión de Putin con los enviados especiales de Trump, informa el Kremlin
Comienza la reunión de Putin con los enviados especiales de Trump, informa el Kremlin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, comenzó la reunión con los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para abordar la solución de la... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T17:06+0000
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Putin calificó como difícil la situación que abordará en las consultas con los negociadores estadounidenses en el Kremlin.Además, el mandatario ruso transmitió su agradecimiento y sus mejores deseos a su homólogo de EEUU, Donald Trump.Anteriormente, el avión en el que viajaban Witkoff y Kushner aterrizó en el aeropuerto ruso de Vnúkovo en Moscú, en el marco de su visita a la capital rusa.
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Comienza la reunión de Putin con los enviados especiales de Trump, informa el Kremlin
17:06 GMT 05.09.2026 (actualizado: 17:33 GMT 05.09.2026)
Noticia en desarrollo
El presidente ruso, Vladímir Putin, comenzó la reunión con los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para abordar la solución de la crisis ucraniana, comunican desde el Kremlin. En las negociaciones participan el asesor presidencial, Yuri Ushakov, y el representante especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev.
Putin calificó como difícil la situación que abordará en las consultas con los negociadores estadounidenses en el Kremlin.
"La situación, sin duda, no es fácil, y hoy tendremos que abordarla", señaló.
Además, el mandatario ruso transmitió su agradecimiento y sus mejores deseos a su homólogo de EEUU, Donald Trump.
"Antes de que comencemos [a analizar la situación en relación con la solución del conflicto ucraniano], quiero pedirles que transmitan mis mejores deseos y mi agradecimiento al presidente de Estados Unidos, el señor Trump", destacó Putin.
Anteriormente, el avión en el que viajaban Witkoff y Kushner aterrizó en el aeropuerto ruso de Vnúkovo en Moscú, en el marco de su visita a la capital rusa.