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Lavrov evita especular sobre lo que Witkoff y Kushner "llevaron a Moscú y después a Kiev"
Lavrov evita especular sobre lo que Witkoff y Kushner "llevaron a Moscú y después a Kiev"
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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, tachó de especulaciones las afirmaciones de Kiev sobre las propuestas que habrían traído el enviado especial de EEUU, Steve... 08.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-08T09:54+0000
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De acuerdo con el ministro, el contenido de las conversaciones sostenidas en Moscú entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los representantes estadounidenses se basa en la postura que Donald Trump esbozó sobre los asuntos ucranianos apenas regresó al Despacho Oval, cuyo eje es que el ingreso de Ucrania en la OTAN es, a su parecer, un asunto ya resuelto."Concretamente, [Donald Trump] dijo, en primer lugar, que se olvidaran incluso de intentar incorporar a Ucrania a la Alianza del Atlántico Norte. Señaló que esto era evidente mucho antes de Putin. El tema está cerrado y no conviene intentar reabrirlo. Y el segundo elemento de la postura estadounidense es el reconocimiento de las realidades sobre el terreno", precisó el jefe de la diplomacia rusa.Como segundo elemento de la posición de EEUU, el canciller ruso mencionó el reconocimiento de las "realidades sobre el terreno". Explicó que los estadounidenses, en todos sus contactos con Moscú —incluidos los mantenidos con Putin—, parten de esas realidades, lo que suscita en la parte rusa una acogida positiva y la voluntad de seguir dialogando con Washington. Lavrov aclaró que las "realidades sobre el terreno" no aluden a cuestiones territoriales, sino a la voluntad de la población expresada en los referendos de Crimea, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y también de las regiones de Zaporozhie y Jersón. El ministro insistió en que se trata precisamente de personas, no de la línea de contacto.Lavrov apuntó que la posición de Washington sobre el arreglo del conflicto ucraniano no ha variado desde entonces, y que es justamente esto lo que permite a Moscú mantener la disposición a seguir dialogando con la Administración estadounidense.
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Lavrov evita especular sobre lo que Witkoff y Kushner "llevaron a Moscú y después a Kiev"
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, tachó de especulaciones las afirmaciones de Kiev sobre las propuestas que habrían traído el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. También comentó la postura de Washington sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN y las perspectivas del diálogo con EEUU.
"No quiero hacer lo mismo que quienes ahora empiezan a especular sobre lo que [Witkoff y Kushner] llevaron a Moscú, y lo que el señor Witkoff y el señor Kushner llevaron luego a Kiev. Según parece, una diputada de la Rada Suprema ya afirmó que lo traído es mucho peor que aquello a lo que Ucrania ya había renunciado. Hay especulaciones en marcha".
Serguéi Lavrov
El canciller de Rusia
De acuerdo con el ministro, el contenido de las conversaciones sostenidas en Moscú entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los representantes estadounidenses se basa en la postura que Donald Trump esbozó sobre los asuntos ucranianos apenas regresó al Despacho Oval, cuyo eje es que el ingreso de Ucrania en la OTAN es, a su parecer, un asunto ya resuelto.
"Concretamente, [Donald Trump] dijo, en primer lugar, que se olvidaran incluso de intentar incorporar a Ucrania a la Alianza del Atlántico Norte. Señaló que esto era evidente mucho antes de Putin. El tema está cerrado y no conviene intentar reabrirlo. Y el segundo elemento de la postura estadounidense es el reconocimiento de las realidades sobre el terreno", precisó el jefe de la diplomacia rusa.
Como segundo elemento de la posición de EEUU, el canciller ruso mencionó el reconocimiento de las "realidades sobre el terreno". Explicó que los estadounidenses, en todos sus contactos con Moscú —incluidos los mantenidos con Putin—, parten de esas realidades, lo que suscita en la parte rusa una acogida positiva y la voluntad de seguir dialogando con Washington.
"Reconocen estos aspectos fundamentales y en torno a ellos intentan ser útiles. Creo que eso merece respaldo", destacó el ministro.
Serguéi Lavrov
El canciller de Rusia
5 de septiembre, 22:24 GMT
Lavrov aclaró que las "realidades sobre el terreno" no aluden a cuestiones territoriales, sino a la voluntad de la población expresada en los referendos de Crimea, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y también de las regiones de Zaporozhie y Jersón. El ministro insistió en que se trata precisamente de personas, no de la línea de contacto.
"No se trata de territorios. Cuando hablamos de realidades, nos referimos a personas a quienes, justo después del golpe de Estado de febrero de 2014, tildaron de criaturas, seres inhumanos, terroristas, y contra quienes, al rechazar los resultados de ese golpe ilegítimo, se empezó a emplear el Ejército, la aviación de combate y la artillería, algo terminantemente vedado por el derecho internacional humanitario, y a quienes no se trataba como personas".
Serguéi Lavrov
El canciller de Rusia
Lavrov apuntó que la posición de Washington sobre el arreglo del conflicto ucraniano no ha variado desde entonces, y que es justamente esto lo que permite a Moscú mantener la disposición a seguir dialogando con la Administración estadounidense.
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