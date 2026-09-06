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Hay otro fallecido por explosiones en un regimiento militar en Bolivia
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El cuerpo de la víctima fue recuperado y aún quedan 13 desaparecidos entre los escombros, confirmó Ana Katherine Ramírez, directora nacional del Instituto de... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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"El equipo de forenses que se encuentra en la zona donde ocurrieron las explosiones en el Centro General de Mantenimiento RAM-2 Bolívar del municipio de Viacha, confirmó que en medio de los escombros se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, a quien se le practicará la autopsia médico legal", explicó Ramírez.Dos potentes explosiones interrumpieron la tranquilidad del municipio de Viacha el 4 de septiembre, provocando pánico entre las familias que residían sobre la misma calle donde está ubicado el cuartel militar Bolívar, en el departamento de La Paz.
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Hay otro fallecido por explosiones en un regimiento militar en Bolivia

04:01 GMT 06.09.2026
© AP Photo / Juan KaritaExplosión de establecimiento militar en Bolivia
Explosión de establecimiento militar en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
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El cuerpo de la víctima fue recuperado y aún quedan 13 desaparecidos entre los escombros, confirmó Ana Katherine Ramírez, directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses de la Fiscalía. Las dos primeras víctimas son soldados que prestaban su servicio militar obligatorio y fueron confirmadas en la misma jornada del accidente.
"El equipo de forenses que se encuentra en la zona donde ocurrieron las explosiones en el Centro General de Mantenimiento RAM-2 Bolívar del municipio de Viacha, confirmó que en medio de los escombros se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, a quien se le practicará la autopsia médico legal", explicó Ramírez.
Un letrero anuncia que no hay gasolina en una estación de servicio de La Paz, Bolivia, el lunes 17 de agosto de 2026, en medio de la escasez de combustible. (Foto AP/Juan Karita) - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
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Dos potentes explosiones interrumpieron la tranquilidad del municipio de Viacha el 4 de septiembre, provocando pánico entre las familias que residían sobre la misma calle donde está ubicado el cuartel militar Bolívar, en el departamento de La Paz.
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