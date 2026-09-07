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Explosión en un cuartel militar en Bolivia: cifra de fallecidos sube a ocho
Explosión en un cuartel militar en Bolivia: cifra de fallecidos sube a ocho
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El Ministerio de Defensa de Bolivia informó del hallazgo entre los escombros de un soldado fallecido tras las explosiones registradas en el cuartel militar... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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Las potentes explosiones se registraron en un depósito de pólvora negra de material de pirotecnia, provocando pánico entre las familias que residían en las inmediaciones del cuartel militar. A la fecha, seis soldados continúan desaparecidos entre los escombros del cuartel.El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitó la zona del desastre esta mañana, se reunió con los familiares de las víctimas y declaró duelo nacional, con la izada de la bandera nacional a media asta.
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Explosión en un cuartel militar en Bolivia: cifra de fallecidos sube a ocho

22:40 GMT 07.09.2026
© AP Photo / Juan KaritaExplosión de establecimiento militar en Bolivia
Explosión de establecimiento militar en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
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El Ministerio de Defensa de Bolivia informó del hallazgo entre los escombros de un soldado fallecido tras las explosiones registradas en el cuartel militar Bolívar, en el municipio de Viacha, departamento de La Paz (oeste).
Las potentes explosiones se registraron en un depósito de pólvora negra de material de pirotecnia, provocando pánico entre las familias que residían en las inmediaciones del cuartel militar. A la fecha, seis soldados continúan desaparecidos entre los escombros del cuartel.
Explosión de establecimiento militar en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
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Hay otro fallecido por explosiones en un regimiento militar en Bolivia
ayer, 04:01 GMT
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, visitó la zona del desastre esta mañana, se reunió con los familiares de las víctimas y declaró duelo nacional, con la izada de la bandera nacional a media asta.
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