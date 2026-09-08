La próxima visita de Putin a India: el Kremlin proporciona detalles
08:45 GMT 08.09.2026 (actualizado: 09:45 GMT 08.09.2026)
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin
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La visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Nueva Deli comenzará en unos días, anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una sesión informativa especial organizada por Sputnik. Precisó que el mandatario participará en la cumbre de los BRICS.
"Cada vez nos complace hablar con los medios de comunicación indios y cada vez esperamos con entusiasmo las próximas visitas de nuestro presidente. Dentro de un par de días iniciará su visita a India, a Nueva Deli. Participará en la cumbre de los BRICS y en todos los formatos previstos por la cumbre", indicó Peskov.
Al margen de la reunión, los líderes mantendrán importantes conversaciones bilaterales entre Rusia e India, precisó el portavoz. Añadió que el presidente ruso y el primer ministro indio, Narendra Modi, mantienen una estrecha relación personal.
El representante presidencial ruso calificó a India de socio estratégico de Rusia y destacó que ambos países desarrollan una cooperación exitosa en numerosos ámbitos.
Entretanto, señaló que los países del grupo comparten una visión común sobre cómo deben desarrollarse las relaciones entre los Estados en el mundo actual.
"El 90% de todos los pagos y transacciones con los países de los BRICS se realiza en monedas nacionales. Esto es muy importante", informó Peskov.
Al mismo tiempo, indicó que los países de la comunidad no se han fijado como objetivo abandonar los pagos en dólares, pero se ven obligados a buscar mecanismos alternativos debido al uso de las monedas nacionales como instrumento de presión política por parte de algunos países.
Rusia rechaza las declaraciones de que los BRICS se crearon contra algún país. La asociación actúa en interés de sus miembros, agregó Dmitri Peskov.
"Lo repetiré una vez más: los BRICS no están dirigidos contra nadie. Los BRICS son para los países miembros, para sus intereses nacionales", afirmó.
Asimismo, subrayó que Moscú apoya la idea de invitar a nuevos países a cooperar con los BRICS y hace todo lo posible para contribuir al desarrollo de la cooperación dentro de la comunidad.
Al comentar la próxima cumbre, aseguró que será un éxito, agregando que Moscú valora muy positivamente la presidencia de India en los BRICS.
Falta de flexibilidad: el problema a la solución del conflicto ucraniano
"No diría que Kiev sea tan flexible y que realmente quiera poner fin a esta guerra", enfatizó Peskov.
Subrayó que Ucrania sigue dependiendo de algunos países europeos que no pueden desprenderse de la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia.
"Todos los expertos conocen la dinámica en el frente: estamos avanzando. Pero estamos dispuestos a alcanzar la paz en cualquier momento. Depende de Kiev. Esa es la realidad", recalcó el alto funcionario.
Al mismo tiempo, el portavoz indicó que Rusia considera inaceptables las sanciones occidentales y tiene la intención de abordar esta cuestión en el marco de la solución del problema ucraniano. Sin embargo, para Moscú, alcanzar un acuerdo con Kiev sigue siendo una prioridad absoluta, añadió en respuesta a las preguntas de los periodistas.
Peskov también señaló que los negociadores estadounidenses están realizando esfuerzos significativos para lograr una solución al conflicto, manteniendo contactos tanto en Rusia como en Ucrania.
El 5 de septiembre, los enviados presidenciales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú, donde se reunieron con el presidente Putin. Durante el encuentro en el Kremlin, la parte rusa ofreció evaluaciones detalladas sobre la situación de la operación militar especial, resaltando los avances de las FFAA de Rusia y la confianza en que se alcanzarán los objetivos planteados.
Putin también confirmó la disposición de Moscú a seguir trabajando con EEUU en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, calificó las conversaciones celebradas con los enviados estadounidenses de "sustanciales, muy francas y de confianza".
La cumbre de los BRICS se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre. Anteriormente, el asesor del presidente de Rusia, Yuri Ushakov, informó de que Putin tiene previsto mantener conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, en el marco del evento.
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