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La agresión de Occidente contra Rusia contribuye a la ampliación de los BRICS, asegura la inteligencia rusa

La agresión de Occidente contra Rusia contribuye a la ampliación de los BRICS, asegura la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

La presión sin precedentes contra Rusia ha llevado a numerosos países a alejarse de la política occidental, declaró el director del Servicio de Inteligencia... 27.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-27T14:45+0000

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En este contexto, añadió que el potencial de unión del grupo de los BRICS aumentó considerablemente cuando "las ideas de dominio neocolonial se revelaron al mundo en toda su fealdad".Según el jefe de la inteligencia rusa, ante los intentos "infructuosos y desesperados" de obligar a Rusia a renunciar a sus intereses nacionales, muchos Estados han comenzado a buscar vías alternativas de cooperación internacional."La participación en los BRICS se ha convertido en un símbolo de pertenencia a un mundo en el que los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino y a construir su futuro sin tener que rendir cuentas ante un autoproclamado dueño del mundo", recalcó.A la vez, Narishkin recordó que, desde el principio, los criterios para formar parte del grupo eran la capacidad del país para llevar a cabo una política exterior independiente y disponer del potencial de recursos necesario para ello.Los BRICS son una asociación interestatal de países que se fundó en 2006 en el Foro Económico de San Petersburgo. Actualmente, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia son miembros plenipotenciarios del grupo. Arabia Saudita se perfila como Estado invitado.

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