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La agresión de Occidente contra Rusia contribuye a la ampliación de los BRICS, asegura la inteligencia rusa
La agresión de Occidente contra Rusia contribuye a la ampliación de los BRICS, asegura la inteligencia rusa
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La presión sin precedentes contra Rusia ha llevado a numerosos países a alejarse de la política occidental, declaró el director del Servicio de Inteligencia... 27.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-27T14:45+0000
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En este contexto, añadió que el potencial de unión del grupo de los BRICS aumentó considerablemente cuando "las ideas de dominio neocolonial se revelaron al mundo en toda su fealdad".Según el jefe de la inteligencia rusa, ante los intentos "infructuosos y desesperados" de obligar a Rusia a renunciar a sus intereses nacionales, muchos Estados han comenzado a buscar vías alternativas de cooperación internacional."La participación en los BRICS se ha convertido en un símbolo de pertenencia a un mundo en el que los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino y a construir su futuro sin tener que rendir cuentas ante un autoproclamado dueño del mundo", recalcó.A la vez, Narishkin recordó que, desde el principio, los criterios para formar parte del grupo eran la capacidad del país para llevar a cabo una política exterior independiente y disponer del potencial de recursos necesario para ello.Los BRICS son una asociación interestatal de países que se fundó en 2006 en el Foro Económico de San Petersburgo. Actualmente, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia son miembros plenipotenciarios del grupo. Arabia Saudita se perfila como Estado invitado.
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La agresión de Occidente contra Rusia contribuye a la ampliación de los BRICS, asegura la inteligencia rusa
La presión sin precedentes contra Rusia ha llevado a numerosos países a alejarse de la política occidental, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, en una intervención. También agregó que esta tendencia ha contribuido a la expansión del grupo de los BRICS.
"Con el paso de los años, la familia BRICS se ha ido ampliando progresivamente (...) y hoy en día cuenta ya con 11 países. La agresión sin precedentes de Occidente contra nuestro país ha desempeñado, en parte, un papel determinado en ello", sostuvo.
En este contexto, añadió que el potencial de unión del grupo de los BRICS aumentó considerablemente cuando "las ideas de dominio neocolonial se revelaron al mundo en toda su fealdad".
Según el jefe de la inteligencia rusa, ante los intentos "infructuosos y desesperados" de obligar a Rusia a renunciar a sus intereses nacionales, muchos Estados han comenzado a buscar vías alternativas de cooperación internacional.
"La participación en los BRICS se ha convertido en un símbolo de pertenencia a un mundo en el que los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino y a construir su futuro sin tener que rendir cuentas ante un autoproclamado dueño del mundo", recalcó.
A la vez, Narishkin recordó que, desde el principio, los criterios para formar parte del grupo eran la capacidad del país para llevar a cabo una política exterior independiente y disponer del potencial de recursos necesario para ello.
"Este enfoque resultó verdaderamente revolucionario, ya que en todas las alianzas occidentales, incluso los países más desarrollados económicamente solían limitar su soberanía, viéndose obligados a adaptarse al hegemón", explicó.
Los BRICS
son una asociación interestatal de países que se fundó en 2006 en el Foro Económico de San Petersburgo. Actualmente, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia son miembros plenipotenciarios
del grupo. Arabia Saudita se perfila como Estado invitado.
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