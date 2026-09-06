Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260906/witkoff-destaca-avances-en-la-solucion-del-conflicto-en-ucrania-tras-las-negociaciones-en-moscu-1174963620.html
Witkoff destaca avances en la solución del conflicto en Ucrania tras las negociaciones en Moscú
Witkoff destaca avances en la solución del conflicto en Ucrania tras las negociaciones en Moscú
Sputnik Mundo
El enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, compartió que durante su visita a Moscú escuchó nuevas ideas sobre el arreglo del conflicto... 06.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-06T18:32+0000
2026-09-06T18:32+0000
internacional
rusia
vladímir putin
moscú
eeuu
ucrania
política
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/06/1174963456_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_1d942c3fcdbec1cac1bf001fa9476c69.jpg
El enviado especial explicó que su trabajo junto con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, consiste en acercar a las partes, reducir la lista de cuestiones pendientes y establecer canales de comunicación eficaces.Del mismo modo, expresó su esperanza de que se celebren negociaciones tripartitas entre Rusia, EEUU y Ucrania.El 6 de septiembre, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Kiev para participar en consultas sobre la resolución de la crisis ucraniana.El día anterior, ambos visitaron Moscú, donde se reunieron con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Durante el encuentro en el Kremlin, la parte rusa ofreció evaluaciones detalladas sobre la situación de la operación militar especial, resaltando los avances de las FFAA de Rusia y la confianza en que se alcanzarán los objetivos planteados.Putin también confirmó la disposición de Moscú a seguir trabajando con EEUU en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, calificó las conversaciones celebradas con los enviados estadounidenses de "sustanciales, muy francas y de confianza".
https://noticiaslatam.lat/20260905/trump-no-cesa-en-su-empeno-por-contribuir-a-la-solucion-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-declara-1174955055.html
moscú
eeuu
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/06/1174963456_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0d126b1bb507bea3a4e7aed4026f81c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, vladímir putin, moscú, eeuu, ucrania, política, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia, vladímir putin, moscú, eeuu, ucrania, política, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Witkoff destaca avances en la solución del conflicto en Ucrania tras las negociaciones en Moscú

18:32 GMT 06.09.2026
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, y el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, en Moscú, el 5 de septiembre de 2026
El yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, y el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, en Moscú, el 5 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
© Sputnik / Pool
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, compartió que durante su visita a Moscú escuchó nuevas ideas sobre el arreglo del conflicto ucraniano y que las negociaciones registraron un importante avance.

"Creo que hemos logrado grandes avances en Moscú y hemos escuchado nuevas ideas", declaró Witkoff durante una rueda de prensa en Kiev.

El enviado especial explicó que su trabajo junto con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, consiste en acercar a las partes, reducir la lista de cuestiones pendientes y establecer canales de comunicación eficaces.
Del mismo modo, expresó su esperanza de que se celebren negociaciones tripartitas entre Rusia, EEUU y Ucrania.

"Espero que podamos anunciarlo pronto [la reanudación del formato tripartito de las conversaciones]", aseguró.

El 6 de septiembre, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Kiev para participar en consultas sobre la resolución de la crisis ucraniana.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin (a la derecha), el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff (segundo de izquierda a derecha), y el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner (a la izquierda), durante una reunión en Moscú, el 5 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
Internacional
Trump no cesa en su empeño por contribuir a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, declara Putin
ayer, 17:52 GMT
El día anterior, ambos visitaron Moscú, donde se reunieron con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Durante el encuentro en el Kremlin, la parte rusa ofreció evaluaciones detalladas sobre la situación de la operación militar especial, resaltando los avances de las FFAA de Rusia y la confianza en que se alcanzarán los objetivos planteados.
Putin también confirmó la disposición de Moscú a seguir trabajando con EEUU en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, calificó las conversaciones celebradas con los enviados estadounidenses de "sustanciales, muy francas y de confianza".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала