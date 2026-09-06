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Witkoff destaca avances en la solución del conflicto en Ucrania tras las negociaciones en Moscú

Witkoff destaca avances en la solución del conflicto en Ucrania tras las negociaciones en Moscú

Sputnik Mundo

El enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, compartió que durante su visita a Moscú escuchó nuevas ideas sobre el arreglo del conflicto... 06.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-06T18:32+0000

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El enviado especial explicó que su trabajo junto con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, consiste en acercar a las partes, reducir la lista de cuestiones pendientes y establecer canales de comunicación eficaces.Del mismo modo, expresó su esperanza de que se celebren negociaciones tripartitas entre Rusia, EEUU y Ucrania.El 6 de septiembre, los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Kiev para participar en consultas sobre la resolución de la crisis ucraniana.El día anterior, ambos visitaron Moscú, donde se reunieron con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Durante el encuentro en el Kremlin, la parte rusa ofreció evaluaciones detalladas sobre la situación de la operación militar especial, resaltando los avances de las FFAA de Rusia y la confianza en que se alcanzarán los objetivos planteados.Putin también confirmó la disposición de Moscú a seguir trabajando con EEUU en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, calificó las conversaciones celebradas con los enviados estadounidenses de "sustanciales, muy francas y de confianza".

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