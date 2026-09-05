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Trump no cesa en su empeño por contribuir a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, declara Putin

Trump no cesa en su empeño por contribuir a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, declara Putin

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, no cesa en su empeño por contribuir a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, declara el mandatario ruso... 05.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-05T17:52+0000

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"Quiero pedirles que transmitan mis mejores deseos y mi agradecimiento al presidente de EEUU, el señor Trump. Soy consciente de que, a pesar de la complejidad de la situación, no cesa en sus esfuerzos por contribuir a la resolución del conflicto ruso-ucraniano", declaró Putin durante la reunión.Asimismo, el presidente ruso compartió que tiene previsto debatir con Witkoff y Kushner todas las modalidades de la solución al conflicto ucraniano.Rusia hará todo lo posible para garantizar la seguridad de las negociaciones sobre Ucrania y de los mediadores que participan en ellas, aseguró el mandatario ruso. "Haremos todo lo que depende de nosotros para garantizar la seguridad del proceso de negociación y la de los mediadores, es decir, ustedes y las personas que los acompañan", destacó Putin.Moscú mantiene un alto nivel de confianza en Witkoff y Kushner como mediadores en el proceso de resolución del conflicto en Ucrania, expresó Putin. Este tipo de contactos siempre resultan beneficiosos, apuntó. "En este sentido, es especialmente importante la calidad de la mediación y la confianza en quienes se encargan de ella. Quiero decirles que nos resulta cómodo trabajar con ustedes y que, sin duda, el nivel de confianza de nuestra parte en el marco de este trabajo es bastante alto", destacó el presidente ruso.A su vez, Steve Witkoff transmitió al presidente ruso los mejores deseos de Trump. Agradeció a Putin la reunión y calificó el encuentro con el presidente de Rusia como una de las experiencias más memorables de su vida.Además, agradeció a Putin su decisión de cesar el fuego contra Kiev durante tres días."Señor presidente, quisiera agradecerle a usted, a Rusia, por haber accedido a un alto el fuego durante estos tres días para que no se produzcan ataques contra Moscú y Kiev, lo que nos ha permitido viajar hasta aquí de forma segura", declaró el enviado especial de Trump.

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