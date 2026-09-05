Los enviados especiales de Trump arriban a Rusia
09:55 GMT 05.09.2026 (actualizado: 10:17 GMT 05.09.2026)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Acceder al contenido multimediaEl enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner
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Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, reporta un corresponsal de Sputnik. Previamente, el mandatario de EEUU informó que durante la visita a Moscú los negociadores podrían comunicar a Rusia una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.
Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, informa un corresponsal de Sputnik. El representante especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, también arribó al lugar para recibir a los negociadores del país norteamericano, agrega la fuente.
Anteriormente, Trump declaró que hay buenas posibilidades de lograr avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania durante la visita de sus enviados especiales a Moscú.
"Esto tiene que resolverse, así que envié a Steve Witkoff y Jared Kushner. Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede haber una buena posibilidad de que lo consigamos", sostuvo.
Trump también informó que Witkoff y Kushner comunicarán a los negociadores rusos en Moscú una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.
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