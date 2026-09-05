Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260905/los-enviados-especiales-de-trump-arriban-a-moscu--1174951407.html
Los enviados especiales de Trump arriban a Rusia
Los enviados especiales de Trump arriban a Rusia
Sputnik Mundo
Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, reporta un... 05.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-05T09:55+0000
2026-09-05T10:17+0000
internacional
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/05/1174951494_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3e6667150e8590970780067af35815bf.jpg
Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, informa un corresponsal de Sputnik. El representante especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, también arribó al lugar para recibir a los negociadores del país norteamericano, agrega la fuente.Anteriormente, Trump declaró que hay buenas posibilidades de lograr avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania durante la visita de sus enviados especiales a Moscú.Trump también informó que Witkoff y Kushner comunicarán a los negociadores rusos en Moscú una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/05/1174951494_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_58521692b5177a70f526e36006a525cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu

Los enviados especiales de Trump arriban a Rusia

09:55 GMT 05.09.2026 (actualizado: 10:17 GMT 05.09.2026)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Acceder al contenido multimediaEl enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner
El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, reporta un corresponsal de Sputnik. Previamente, el mandatario de EEUU informó que durante la visita a Moscú los negociadores podrían comunicar a Rusia una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.
Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, informa un corresponsal de Sputnik. El representante especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, también arribó al lugar para recibir a los negociadores del país norteamericano, agrega la fuente.
Anteriormente, Trump declaró que hay buenas posibilidades de lograr avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania durante la visita de sus enviados especiales a Moscú.
"Esto tiene que resolverse, así que envié a Steve Witkoff y Jared Kushner. Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede haber una buena posibilidad de que lo consigamos", sostuvo.
Trump también informó que Witkoff y Kushner comunicarán a los negociadores rusos en Moscú una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала