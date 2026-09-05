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Los enviados especiales de Trump arriban a Rusia

Los enviados especiales de Trump arriban a Rusia

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Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, reporta un... 05.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-05T09:55+0000

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Los enviados especiales del presidente estadounidense Donald Trump aterrizaron en el aeropuerto de Vnúkovo, informa un corresponsal de Sputnik. El representante especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, también arribó al lugar para recibir a los negociadores del país norteamericano, agrega la fuente.Anteriormente, Trump declaró que hay buenas posibilidades de lograr avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania durante la visita de sus enviados especiales a Moscú.Trump también informó que Witkoff y Kushner comunicarán a los negociadores rusos en Moscú una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.

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