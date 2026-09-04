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Moscú rechaza las notificaciones de Ucrania sobre la supuesta inseguridad del espacio aéreo ruso

Moscú rechaza las notificaciones de Ucrania sobre la supuesta inseguridad del espacio aéreo ruso

Sputnik Mundo

Moscú califica de inválidas las notificaciones Aviso a los Aviadores (NOTAM) emitidas por las autoridades ucranianas sobre la supuesta inseguridad del espacio... 04.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-04T18:33+0000

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En este contexto, Rusia insta al secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Juan Carlos Salazar, a que condene las amenazas de Kiev contra la aviación civil."Instamos al secretario general de la OACI a condenar la interferencia ilegal del régimen ucraniano en las operaciones de la aviación civil y la creación de amenazas directas en su contra, así como a adoptar medidas específicas para poner fin a estas acciones por parte de Ucrania", señala el comunicado.Rusia "está firmemente comprometida con garantizar la seguridad de la aviación civil", resume el Ministerio de Exteriores ruso.Anteriormente, Volodímir Zelenski advirtió a las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso que este "se está volviendo completamente inseguro" y que "habrá drones en el cielo ruso en una escala que debe tenerse en cuenta".Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó las amenazas de Zelenski de intento de terrorismo de Estado y aseguró que Moscú encontrará la manera de responder si llegan a cumplirse.

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