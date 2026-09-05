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Putin ordena una pausa de 3 días en los ataques contra Kiev, informan en el Kremlin

Putin ordena una pausa de 3 días en los ataques contra Kiev, informan en el Kremlin

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio la orden de que, desde la medianoche del 5 de septiembre y durante tres días, no se lleven a cabo ataques contra Kiev... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Este 5 de septiembre, Putin se reunirá con los enviados especiales del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Kremlin, agregó el vocero presidencial. La pausa declarada en los ataques contra Kiev está relacionada con la preparación y celebración de reuniones con los negociadores de EEUU en la capital ucraniana.El avión, en el que viajan los enviados especiales estadounidenses, aterrizó hoy en el aeropuerto Vnúkovo, en el marco de su visita a la capital rusa.Previamente, el mandatario de EEUU señaló que durante la estancia en Moscú los negociadores del país norteamericano podrían comunicar a Rusia una propuesta para resolver el conflicto en Ucrania.A la vez, agregó que hay buenas posibilidades de lograr avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania durante la visita de los enviados especiales.

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