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Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU

Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU

Sputnik Mundo

Los abogados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitan a un tribunal estadounidense que archive el caso contra su cliente por falta de... 03.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-03T15:41+0000

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Conforme a los abogados, Maduro goza tanto de inmunidad como jefe de Estado como de inmunidad respecto de los actos realizados en su calidad de funcionario público.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

https://noticiaslatam.lat/20260830/sepan-que-estamos-firmes-maduro-envia-fotos-y-un-mensaje-desde-la-prision-estadounidense-1174865018.html

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