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Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU
Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU
Sputnik Mundo
Los abogados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitan a un tribunal estadounidense que archive el caso contra su cliente por falta de... 03.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-03T15:41+0000
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Conforme a los abogados, Maduro goza tanto de inmunidad como jefe de Estado como de inmunidad respecto de los actos realizados en su calidad de funcionario público.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
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Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU
Los abogados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitan a un tribunal estadounidense que archive el caso contra su cliente por falta de jurisdicción, señala un documento al que tiene acceso Sputnik. El texto sostiene que goza de inmunidad como jefe de un Estado soberano.
"El tribunal carece de jurisdicción para procesar penalmente al señor Maduro y debe desestimar la acusación presentada en su contra", indica el memorando presentado por la defensa del presidente secuestrado.
Conforme a los abogados, Maduro goza tanto de inmunidad como jefe de Estado como de inmunidad respecto de los actos realizados en su calidad de funcionario público.
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela
, secuestró a Maduro y a su esposa
, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York
, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan.
Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.