Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260903/revelan-nuevos-detalles-del-caso-maduro-la-defensa-pide-que-se-archive-el-proceso-en-eeuu-1174924176.html
Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU
Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU
Sputnik Mundo
Los abogados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitan a un tribunal estadounidense que archive el caso contra su cliente por falta de... 03.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-03T15:41+0000
2026-09-03T15:41+0000
américa latina
venezuela
nicolás maduro
justicia
eeuu
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/03/1174924839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a611321c4e0e6f63da812956103ce8e.jpg
Conforme a los abogados, Maduro goza tanto de inmunidad como jefe de Estado como de inmunidad respecto de los actos realizados en su calidad de funcionario público.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
https://noticiaslatam.lat/20260830/sepan-que-estamos-firmes-maduro-envia-fotos-y-un-mensaje-desde-la-prision-estadounidense-1174865018.html
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/03/1174924839_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_3719d9ffcbf2b6aba0b60b53284be8ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, nicolás maduro, justicia, eeuu, política
venezuela, nicolás maduro, justicia, eeuu, política

Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU

15:41 GMT 03.09.2026
© AP Photo / Adam GrayPersonas se manifiestan en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, frente al Tribunal Federal de Manhattan, el 22 de julio de 2026, en Nueva York
Personas se manifiestan en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, frente al Tribunal Federal de Manhattan, el 22 de julio de 2026, en Nueva York - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
© AP Photo / Adam Gray
Síguenos en
Los abogados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitan a un tribunal estadounidense que archive el caso contra su cliente por falta de jurisdicción, señala un documento al que tiene acceso Sputnik. El texto sostiene que goza de inmunidad como jefe de un Estado soberano.

"El tribunal carece de jurisdicción para procesar penalmente al señor Maduro y debe desestimar la acusación presentada en su contra", indica el memorando presentado por la defensa del presidente secuestrado.

Conforme a los abogados, Maduro goza tanto de inmunidad como jefe de Estado como de inmunidad respecto de los actos realizados en su calidad de funcionario público.
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan.
Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.
El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
Nicolás Maduro, presidente venezolano, en la prisión estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
América Latina
"Sepan que estamos firmes": Maduro envía fotos y un mensaje desde la prisión estadounidense
30 de agosto, 15:43 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала