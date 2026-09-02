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Urgencia de EEUU por carne vacuna es una "oportunidad de oro" para Brasil y el Mercosur, dicen expertos

Urgencia de EEUU por carne vacuna es una "oportunidad de oro" para Brasil y el Mercosur, dicen expertos

Sputnik Mundo

La carne de Brasil y el resto del Mercosur es vital para abastecer a Estados Unidos, que necesita aumentar sus importaciones para bajar su precio en el mercado... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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La necesidad de Washington por importar carne podría volverse una oportunidad clave para los países del Mercosur y particularmente Brasil, que podría utilizar su potencial como abastecedor de carne para el mercado norteamericano como llave para lograr que el Gobierno estadounidense ceda en la aplicación de algunos aranceles impuestos a la industria brasileña.La necesidad de la nación norteamericana por aumentar la importación de carne quedó en evidencia en una resolución anunciada a finales de agosto por el mismo Trump, en el marco de medidas para abaratar el costo de la carne en las tiendas locales.El Gobierno estadounidense admitió que muchos de los cortes de carne importados estaban siendo objeto de aranceles que encarecen su precio, por lo que decidió habilitar una cuota adicional de 300.000 toneladas, divididas en tres franjas de 100.000 toneladas mensuales entre septiembre y noviembre de 2026.En diálogo con Sputnik, el economista español radicado en Brasil José Luis Oreiro explicó que la medida de Washington obedece a que "por problemas climáticos y de otra naturaleza, EEUU ha tenido una reducción bastante importante de su ganado de carne".En efecto, la propia resolución del Gobierno estadounidense señala que los incendios forestales y las sequías han llevado a la producción ganadera "al nivel más bajo en 75 años". A eso se suma, advierte la Casa Blanca, que las medidas sanitarias contra el gusano barrenador han hecho descender las importaciones de carne desde México.Para Oreiro, el contexto actual lleva a EEUU a "tener que importar carne desde Brasil", una nación que en 2025 superó los 12 millones de toneladas y se ubicó por primera vez como el primer productor de carne del mundo, superando precisamente a la potencia norteamericana. En ese sentido, consideró que el contexto se vuelve favorable para que el gigante sudamericano pueda oponerse a los aranceles que la Casa Blanca ha aplicado en los últimos años.En ese contexto, el experto consideró que la necesidad estadounidense por la carne brasileña puede ser una oportunidad para que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva "ponga sobre la mesa" la discusión sobre otros aranceles que la Casa Blanca ha impuesto a productos brasileños, como el de 25% que recae sobre una amplia gama de artículos brasileños exportados al mercado norteamericano.Lula y la 'realpolitik' ante TrumpOreiro remarcó que, en esta coyuntura, "Brasil ahora tiene fuerza por el asunto de la carne" y podría utilizar esto en su favor para negociar. "Podría decir: 'si quieren nuestra carne, hay que retirar aranceles de otros productos industriales'", señaló.En ese sentido, el economista defendió que el Gobierno de Lula apele "a la realpolitik", como única forma de entendimiento con el Gobierno de EEUU, que ha terminado teniendo mejor consideración con "los países que le han plantado cara".También en diálogo con Sputnik, el economista paraguayo Víctor Benítez González coincidió en que el presidente Lula está en condiciones de "obtener alguna yapa (logro adicional) en la negociación de aranceles con Washington" a partir de "la necesidad de comer hamburguesas de manera accesible en los EEUU".En ese sentido, el economista mencionó la importancia que los frigoríficos brasileños tienen en el mercado internacional de la carne y, particularmente, la relevancia que puede tener la cercanía del presidente brasileño con algunos de los mayores empresarios de su país. Benítez González consignó que, de acuerdo con medios brasileños, Lula se reunió recientemente con varios de los mayores empresarios de Brasil, entre los que se encontraban los hermanos Joesley y Wesley Batista, dueños del conglomerado J&F, en cuyas manos se encuentra la firma JBS, uno de los mayores productores de alimentos del mundo y con fuerte presencia en el mercado de carnes de EEUU.Además, Benítez González destacó la importancia del presidente brasileño a la hora de negociar con Trump el mantenimiento de exportaciones hacia EEUU. "La apertura de mercados es en gran medida gracias a Lula, que nunca se amilanó ante los aranceles", aseveró.¿Una oportunidad para el Mercosur?Integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, el Mercosur es uno de los productores de carne vacuna más importantes del mundo. Por esa razón, la urgencia de EEUU por la importación del producto ha llamado rápidamente la atención de los productores del bloque del Cono Sur sudamericano.Así las cosas, la nueva cuota abierta especialmente por EEUU será, seguramente, disputada entre Brasil y Paraguay, sin que la oportunidad comercial sea una cuestión administrada por el Mercosur como bloque.Consultado por Sputnik, el analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro advirtió que lo más probable es que el cumplimiento de esta cuota cárnica "no tenga una orientación hacia el Mercosur, sino que se divida en una competencia individual entre países, particularmente Brasil y Paraguay".Al respecto, advirtió que, si bien Brasil tiene un gran potencial como productor cárnico, Paraguay ha logrado mejorar mucho su producción de carne vacuna en los últimos años, a fuerza de la instalación de nuevos frigoríficos y de mejoramiento en la calidad de la carne exportada.En ese marco, Sosa Gennaro subrayó que Asunción podría valerse del alineamiento geopolítico que el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha mostrado con EEUU para asegurarse mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense, algo que todavía no ha conseguido. "Para Paraguay es una buena oportunidad para demostrarle a EEUU tanto la calidad de la carne [local] como la capacidad de exportación", sostuvo, remarcando que el país sudamericano está en condiciones de negociar "una cuota permanente fija" de envíos de carne hacia la potencia norteamericana.Oreiro, en tanto, lamentó que el Mercosur no pueda beneficiarse mejor como bloque, en parte por las diferencias políticas existentes entre los gobiernos de Brasil y Argentina, las dos principales economías de la región."Argentina y Brasil deben volver a tener relaciones diplomáticas normales lo más pronto posible para que el Mercosur pueda aprovechar esta situación de escasez de carne en EEUU e incrementar sus exportaciones a ese país", deseó el experto.

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