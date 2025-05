https://noticiaslatam.lat/20250512/que-es-el-gusano-barrenador-y-por-que-pone-en-jaque-al-ganado-mexicano-1162498205.html

¿Qué es el gusano barrenador y por qué pone "en jaque" al ganado mexicano?

Mientras tanto, su homólogo mexicano, Julio Berdegué, señaló que la Administración nacional ya sostiene pláticas con Washington para alcanzar un entendimiento en la materia.Sputnik te muestra de qué se trata y las graves secuelas para los animales, así como lo que sabemos al respecto.¿Qué es?El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos. Esta plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos.Los signos clínicos más comunes incluyen fiebre, depresión, inapetencia, disminución en la producción láctea y ganancia de peso.Las heridas suelen ser grandes y supurantes, con un olor característico a carne putrefacta. En el fondo, es posible encontrar larvas agrupadas, lo que indica una infestación grave.Sin un tratamiento adecuado, la miasis puede resultar mortal en un plazo de dos semanas, con una morbilidad en recién nacidos de hasta el 90% en regiones endémicas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura mexicana.Las medidas de EEUUEl Gobierno de Estados Unidos suspendió este 11 de mayo la importación de ganado proveniente de México a través de la frontera entre ambos países debido a lo que señaló como una "rápida propagación" de la plaga del gusano barrenador, informó el Departamento de Agricultura del país norteamericano en un comunicado de prensa.Esta es la segunda vez que Washington cierra la frontera al ganado de México por la plaga del gusano barrenador. En noviembre de 2024, suspendió las importaciones de ganado mexicano, pero la medida fue levantada en febrero de este año, luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.Actualmente, ambas naciones sostenían pláticas sobre cómo interceptar y erradicar la plaga en el territorio mexicano.Sin embargo, según el Departamento de Agricultura, "ha habido un avance inaceptable" de la plaga hacia EEUU y se deben tomar medidas adicionales para frenar la progresión hacia el norte de esta mosca parásita mortal.El secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, dijo que México no está de acuerdo con la decisión de las autoridades estadounidenses.Una nueva revisiónEl Departamento de Agricultura de EEUU anunció que el servicio de Protección Animal (APHIS, por sus siglas en inglés), en conjunto con la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), restringirá inmediatamente la importación de productos básicos de animales vivos procedentes de, o en tránsito por México.De acuerdo con las autoridades del país norteamericano, todo el ganado que se encuentre actualmente en espera de entrar en EEUU será procesado con normalidad, lo que incluye un examen de inspección y tratamiento por parte de un oficial médico veterinario del APHIS en el puerto para garantizar que no es portador del gusano barrenador."Es mi deber tomar todas las medidas a mi alcance para proteger a la industria ganadera de los Estados Unidos de esta devastadora plaga", dijo la secretaria de Agricultura de EEUU, Brooke Rollins."La protección de nuestros animales y la seguridad del suministro de alimentos de nuestra nación es una cuestión de seguridad nacional de la máxima importancia. Una vez que veamos el aumento de los esfuerzos de vigilancia y erradicación, y los resultados positivos de esas acciones, seguiremos comprometidos con la apertura de la frontera para el comercio de ganado. No se trata de política ni de castigar a México, sino de seguridad alimentaria y animal", añadió.

