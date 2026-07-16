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Brasil responde a "aranceles ilegales" de EEUU y advierte castigo recíproco

Brasil responde a "aranceles ilegales" de EEUU y advierte castigo recíproco

Sputnik Mundo

El Gobierno de Brasil anunció que activará medidas de reciprocidad tras la imposición de un arancel del 25% a buena parte de sus productos en EEUU, además de... 16.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-16T04:47+0000

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"Brasil iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y retomará el tema en el ámbito del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio", declaró la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia brasileña.Según el comunicado, el Gobierno de Lula da Silva seguirá tomando medidas para mitigar los daños que las tarifas de Washington implican para la economía del país sudamericano.Además, Brasil mantendrá "medidas de protección a los sectores afectados por aranceles ilegales e impuestos arbitrariamente" por EEUU, para preservar empleos y la capacidad productiva nacional.El comunicado califica de "infundadas" las invectivas de Washington contra el sistema brasileño de pagos instantáneos PIX y la regulación de plataformas digitales, y de "absurdas" sus acusaciones sobre deforestación.Previamente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que el presidente Donald Trump ordenó a la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) gravar con una tasa del 25% buena parte de los productos importados desde Brasil. La causa de esta decisión, según Rubio, es que el presidente Lula y su Gobierno "no han negociado con EEUU de buena fe".Representantes de Brasil y de EEUU mantuvieron el 14 de julio una última reunión para debatir los posibles aranceles que la Oficina de Comercio de Washington quiere aplicar a los productos del país sudamericano y que, según el Gobierno brasileño, tienen "carácter injusto".Fue la quinta reunión de alto nivel que los dos países mantuvieron después de que el 7 de mayo los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump decidieran establecer un grupo de trabajo dedicado al diálogo comercial.

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