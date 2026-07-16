Brasil responde a "aranceles ilegales" de EEUU y advierte castigo recíproco
04:47 GMT 16.07.2026 (actualizado: 04:56 GMT 16.07.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinLos presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva
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El Gobierno de Brasil anunció que activará medidas de reciprocidad tras la imposición de un arancel del 25% a buena parte de sus productos en EEUU, además de apostar por la diversificación de las alianzas comerciales.
"Brasil iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y retomará el tema en el ámbito del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio", declaró la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia brasileña.
Según el comunicado, el Gobierno de Lula da Silva seguirá tomando medidas para mitigar los daños que las tarifas de Washington implican para la economía del país sudamericano.
"Continuaremos diversificando alianzas comerciales y abriendo nuevos mercados para nuestros productos, como hicimos al firmar acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Singapur", dice el comunicado.
Además, Brasil mantendrá "medidas de protección a los sectores afectados por aranceles ilegales e impuestos arbitrariamente" por EEUU, para preservar empleos y la capacidad productiva nacional.
"No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, EEUU acumuló en los últimos 15 años 424.500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil", precisó la autoridad.
El comunicado califica de "infundadas" las invectivas de Washington contra el sistema brasileño de pagos instantáneos PIX y la regulación de plataformas digitales, y de "absurdas" sus acusaciones sobre deforestación.
"No se puede amar a Brasil solo cuando ganamos elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y todas las tendencias. El gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla", señaló la Presidencia brasileña.
Previamente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que el presidente Donald Trump ordenó a la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) gravar con una tasa del 25% buena parte de los productos importados desde Brasil. La causa de esta decisión, según Rubio, es que el presidente Lula y su Gobierno "no han negociado con EEUU de buena fe".
Representantes de Brasil y de EEUU mantuvieron el 14 de julio una última reunión para debatir los posibles aranceles que la Oficina de Comercio de Washington quiere aplicar a los productos del país sudamericano y que, según el Gobierno brasileño, tienen "carácter injusto".
Fue la quinta reunión de alto nivel que los dos países mantuvieron después de que el 7 de mayo los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump decidieran establecer un grupo de trabajo dedicado al diálogo comercial.
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