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¿Por qué Argentina cuadruplicó su exportación de carne ante el consumo interno más bajo en décadas?

¿Por qué Argentina cuadruplicó su exportación de carne ante el consumo interno más bajo en décadas?

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Argentina cuadruplicó en mayo sus exportaciones de carne bovina hacia EEUU, con un salto interanual del 369% impulsado por el acuerdo bilateral de febrero... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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En mayo, Argentina cuadruplicó sus exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos y registró, al mismo tiempo, el consumo interno más bajo en dos décadas. Las 11.100 toneladas enviadas ese mes —equivalentes a todo lo exportado a ese destino entre enero y agosto de 2025— conviven con un consumo per cápita de 47,5 kilogramos anuales, mínimo en veinte años, de acuerdo a la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).La paradoja tiene historia en Argentina, pero la escala es inédita en el período con registros disponibles. Entre 2011 y 2015, el mercado interno absorbía más del 91% de la carne vacuna producida en el país, con un pico de 94,8% en 2014. CICCRA proyecta que esa participación descenderá al 72,9% al cierre de 2026, mínimo de la serie histórica del sector ganadero.El salto exportador hacia el país norteamericano se explica, en parte, por el acuerdo bilateral firmado en febrero, cuando Donald Trump amplió el cupo de importación de carne magra argentina de 20.000 a 100.000 toneladas para el año en curso. La medida respondió a una escasez interna: la sequía y los incendios llevaron el precio de la carne molida a 6,69 dólares por libra, récord desde que existen registros.La caída del consumo interno, en cambio, no es atribuible al acuerdo ni a la presión exportadora en sí. La oferta se contrajo por razones que preexisten al auge externo: la prolongada sequía entre 2021 y 2024, seguida de inundaciones en 2024 y 2025, forzó la venta anticipada de animales y redujo el stock de madres, lo que derivó en veinte caídas interanuales consecutivas en la faena.Esa menor oferta coincidió con precios que subieron muy por encima de la inflación. El valor de la hacienda creció 72,7% interanual en febrero de 2026, y cuatro de los cinco cortes relevados por el Estado nacional superaron el índice mensual de precios. Todo redundó en la profundización de la caída del consumo, que atraviesa un sendero descendente en la última década. El resultado fue una sustitución acelerada: el pollo acumuló una suba de apenas 19,2% frente al 56,8% de la carne vacuna en el último año.En ese contexto de oferta acotada y precios altos, las exportaciones funcionaron como un factor adicional de presión sobre el mercado interno. Los envíos al exterior crecieron porque los precios internacionales resultaron más atractivos que el mercado doméstico debilitado, en un país cuyo stock ganadero acumuló una pérdida cercana al 6% durante los años de clima adverso.Una demanda ajena al alineamiento"Esta es una necesidad de Estados Unidos, no de Argentina. No hay una cuestión de alineamiento de Milei hacia Trump, sino que Estados Unidos está sufriendo una enorme sequía que redujo fuertemente su cantidad de hacienda", dijo a Sputnik Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes.El empresario remarcó que "para evitar un fuerte aumento de los precios de carne en su país, Trump dispuso la apertura de la importación desde Argentina". Además, destacó que Buenos Aires "sigue aumentando la faena local, con la particularidad de que una creciente cantidad se dirige al mercado internacional".Sobre el mercado interno, el dirigente fue directo. "El consumo interno de carne vacuna viene en fuerte caída desde hace décadas. Es una cuestión que excede a la coyuntura, pero desde ya que lo que vemos en el poder adquisitivo está agravando la situación", sostuvo.Un indicador sensibleConsultado por Sputnik, Isaac Rudnik, economista y director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, apuntó que "la variable de ajuste son los alimentos y, dentro de los alimentos, obviamente están los que son más caros, como las carnes, los lácteos, las frutas y verduras, que no han dejado de ser productos cada vez más difíciles de incorporar a las dietas familiares".El experto precisó que, antes de recortar en alimentos, las familias deben resolver gastos que no admiten postergación. "La luz la tenés que pagar, la garrafa hay que comprarla para mantener la energía básica en el hogar. Son productos y servicios que son ineludibles y llevan a que en la alimentación tenga que haber ajustes permanentemente", advirtió Rudnik."Cuando ese elemento de las deudas adquiere una relevancia mayor, lo primero que tienen que compensar es el pago de la deuda, con lo cual lo que queda está por debajo del valor de la canasta básica total", explicó. Una familia clasificada sobre la línea de pobreza puede, en los hechos, no alcanzar a cubrir sus gastos indispensables.

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