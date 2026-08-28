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Rusia libera 7 localidades y derriba 5.989 drones en una semana de combates

Rusia libera 7 localidades y derriba 5.989 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 7 localidades y derribaron 5.989 drones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa... 28.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-28T14:55+0000

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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Pershe Travnia, Písarevka, en la región de Sumi, Ánnovka, Kúcherov Yar, en la república popular de Donetsk, así como Dolinka, Nézhenka y Shevchénkovskoye, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.540 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.510 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.490 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 260 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.550 militares.Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar, metalúrgica y de refinería de petróleo de Ucrania, centros logísticos, infraestructuras de combustible, energía y transporte utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, lugares de fabricación de drones y sus componentes, depósitos de municiones, combustible y recursos materiales, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, agregan.Asimismo, las tropas rusas inutilizaron instalaciones de infraestructura de los puertos ucranianos destinadas a recibir y almacenar suministros militares, así como de combustibles y lubricantes para las FFAA de Ucrania.A lo largo de la semana fueron alcanzados una lancha patrullera de la Armada de Ucrania, 8 navíos que operaban en interés de Kiev, entre ellos 2 petroleros y 6 buques de carga seca.La defensa antiaérea rusa interceptó 80 bombas aéreas guiadas, 15 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 14 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 5.989 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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