Rusia libera 7 localidades y derriba 5.989 drones en una semana de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas liberaron 7 localidades y derribaron 5.989 drones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.610 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Pershe Travnia, Písarevka, en la región de Sumi, Ánnovka, Kúcherov Yar, en la república popular de Donetsk, así como Dolinka, Nézhenka y Shevchénkovskoye, en la región de Zaporozhie.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.540 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.510 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.490 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 260 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.550 militares.
"En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 12 combinados contra Ucrania", informan desde el organismo castrense.
Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar, metalúrgica y de refinería de petróleo de Ucrania, centros logísticos, infraestructuras de combustible, energía y transporte utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, lugares de fabricación de drones y sus componentes, depósitos de municiones, combustible y recursos materiales, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, agregan.
Asimismo, las tropas rusas inutilizaron instalaciones de infraestructura de los puertos ucranianos destinadas a recibir y almacenar suministros militares, así como de combustibles y lubricantes para las FFAA de Ucrania.
A lo largo de la semana fueron alcanzados una lancha patrullera de la Armada de Ucrania, 8 navíos que operaban en interés de Kiev, entre ellos 2 petroleros y 6 buques de carga seca.
La defensa antiaérea rusa interceptó 80 bombas aéreas guiadas, 15 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 14 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 5.989 drones.
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 221.637 drones, 670 sistemas de misiles antiaéreos, 30.739 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.775 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.295 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.417 vehículos militares especiales.
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