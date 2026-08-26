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Las FFAA rusas liberan otros 2 asentamientos y abaten más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada
Las FFAA rusas liberan otros 2 asentamientos y abaten más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Nézhenka, en la región de Zaporozhie, y Písarevka, en la región de Sumi, durante el último día de... 26.08.2026, Sputnik Mundo
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El grupo Este, por su parte, "liberó el asentamiento de Nézhenka, en la región de Zaporozhie", precisan desde el ente castrense.En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 365 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 345 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 240 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, más de 215 en la del grupo Sur y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos de Ucrania utilizada por las FFAA ucranianas, almacenes de municiones y equipo técnico militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron un carro de combate, cinco vehículos blindados, incluidos dos Humvee fabricados en EEUU. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres misiles de crucero Flamingo ucranianos, un proyectil del sistema Himars estadounidense, 12 bombas guiadas e interceptó 798 drones.
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Las FFAA rusas liberan otros 2 asentamientos y abaten más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada
14:35 GMT 26.08.2026 (actualizado: 14:56 GMT 26.08.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Nézhenka, en la región de Zaporozhie, y Písarevka, en la región de Sumi, durante el último día de combates, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.405 soldados, agregan.
"Unidades del grupo de fuerzas Norte establecieron el control sobre la localidad de Písarevka, en la región de Sumi", reza el comunicado.
El grupo Este, por su parte, "liberó el asentamiento de Nézhenka, en la región de Zaporozhie", precisan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 365 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 345 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 240 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, más de 215 en la del grupo Sur y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos de Ucrania utilizada por las FFAA ucranianas, almacenes de municiones y equipo técnico militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron un carro de combate, cinco vehículos blindados, incluidos dos Humvee fabricados en EEUU. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres misiles de crucero Flamingo ucranianos, un proyectil del sistema Himars estadounidense, 12 bombas guiadas e interceptó 798 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 220.067 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.725 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.775 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.274 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.240 vehículos militares especiales.
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