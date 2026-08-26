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Las FFAA rusas liberan otros 2 asentamientos y abaten más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada

Las FFAA rusas liberan otros 2 asentamientos y abaten más de 1.400 soldados ucranianos en la última jornada

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Nézhenka, en la región de Zaporozhie, y Písarevka, en la región de Sumi, durante el último día de... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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El grupo Este, por su parte, "liberó el asentamiento de Nézhenka, en la región de Zaporozhie", precisan desde el ente castrense.En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 365 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 345 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 240 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, más de 215 en la del grupo Sur y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos de Ucrania utilizada por las FFAA ucranianas, almacenes de municiones y equipo técnico militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron un carro de combate, cinco vehículos blindados, incluidos dos Humvee fabricados en EEUU. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres misiles de crucero Flamingo ucranianos, un proyectil del sistema Himars estadounidense, 12 bombas guiadas e interceptó 798 drones.

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