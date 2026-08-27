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Rusia libera una localidad y derriba 591 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas liberaron la localidad de Shevchénkovskoye, en la región de Zaporozhie, y derribaron 591 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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El control de Shevchénkovskoye permitió a las unidades del grupo de fuerzas ruso Este penetrar en las líneas defensivas de las tropas ucranianas y ampliar la zona de control en su sector del frente. Además, la liberación de la localidad crea las condiciones para que las FFAA rusas continúen su avance.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 245 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 19 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 591 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 591 drones en un día de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Shevchénkovskoye, en la región de Zaporozhie, y derribaron 591 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.450 militares en todos los frentes.
El control de Shevchénkovskoye permitió a las unidades del grupo de fuerzas ruso Este penetrar en las líneas defensivas de las tropas ucranianas y ampliar la zona de control en su sector del frente. Además, la liberación de la localidad crea las condiciones para que las FFAA rusas continúen su avance.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 360 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 245 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, instalaciones de la infraestructura energética, de combustible, de transporte y portuaria utilizadas por las tropas de Kiev, almacenes de municiones y talleres de montaje de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 145 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 19 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 591 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 220.658 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.734 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.775 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.284 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.338 vehículos militares especiales.
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