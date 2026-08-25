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Fuerzas rusas liberan otra localidad y destruyen un punto de producción de misiles Flamingo ucranianos en un día

Fuerzas rusas liberan otra localidad y destruyen un punto de producción de misiles Flamingo ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Ánnovka, en la república popular de Donetsk, durante el último día de combates, reportan desde el... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T11:28+0000

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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.De acuerdo con el Ministerio, las FFAA de Rusia también neutralizaron un carro de combate, ocho vehículos blindados y una estación radar RADA RPS-42 de fabricación israelí.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cinco proyectiles del sistema Himars estadounidense, ocho bombas guiadas e interceptó 460 drones.Durante la última jornada, Kiev perdió unos 1.275 militares, detallan desde la entidad castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.

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