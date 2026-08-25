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Fuerzas rusas liberan otra localidad y destruyen un punto de producción de misiles Flamingo ucranianos en un día
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Ánnovka, en la república popular de Donetsk, durante el último día de combates, reportan desde el... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.De acuerdo con el Ministerio, las FFAA de Rusia también neutralizaron un carro de combate, ocho vehículos blindados y una estación radar RADA RPS-42 de fabricación israelí.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cinco proyectiles del sistema Himars estadounidense, ocho bombas guiadas e interceptó 460 drones.Durante la última jornada, Kiev perdió unos 1.275 militares, detallan desde la entidad castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.
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Fuerzas rusas liberan otra localidad y destruyen un punto de producción de misiles Flamingo ucranianos en un día
11:28 GMT 25.08.2026 (actualizado: 11:34 GMT 25.08.2026)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Ánnovka, en la república popular de Donetsk, durante el último día de combates, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, militares rusos alcanzaron un lugar de ensamblaje y despliegue de misiles de crucero de largo alcance Flamingo ucranianos.
"Como resultado de sus acciones activas y decisivas, unidades del grupo de fuerzas Centro liberaron la localidad de Ánnovka, en la república popular de Donetsk", indica el informe diario.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
De acuerdo con el Ministerio, las FFAA de Rusia también neutralizaron un carro de combate, ocho vehículos blindados y una estación radar RADA RPS-42 de fabricación israelí.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cinco proyectiles del sistema Himars estadounidense, ocho bombas guiadas e interceptó 460 drones.
Durante la última jornada, Kiev perdió unos 1.275 militares, detallan desde la entidad castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 219.269 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.719 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.775 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.264 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.144 vehículos militares especiales.
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