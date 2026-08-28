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El Pacífico colombiano, el nuevo punto estratégico para el Comando Sur de EEUU

El Pacífico colombiano, el nuevo punto estratégico para el Comando Sur de EEUU

Sputnik Mundo

Las costas de Colombia sobre el Océano Pacífico son la nueva prioridad del Pentágono en el marco de su Coalición contra los Cárteles. Expertos consultados por... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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La primera visita del jefe del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan, a Colombia tuvo como base a la ciudad de Tumaco, una localidad portuaria del departamento de Nariño, en el suroccidente colombiano, conocida como 'La Perla del Pacífico' por sus paisajes sobre la costa del Océano Pacífico y la importancia que supo tener para el comercio en la región.Asimismo, Donovan también tiene previsto visitar una base aérea de Tolemaida, el complejo militar más grande de Colombia, ubicado a unos 150 kilómetros de Bogotá, en el centro del país.Según publicó el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, la visita de los militares estadounidenses sirve para "fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y EEUU", así como ratificar la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, una iniciativa con la que Washington pretende asegurar la colaboración latinoamericana en el combate a organizaciones criminales trasnacionales.A su vez, el propio Comando Sur destacó en sus publicaciones oficiales que durante su estadía en Tumaco, Donovan recibió informes por parte de "tropas de élite" de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre sus tareas "combatiendo y desmantelando redes narco-terroristas en la región del Pacífico Sur".La costa del Pacífico como punto claveEl asesor colombiano en materia de Seguridad Manfred Grautoff dijo a Sputnik que el interés del Comando Sur por Tumaco obedece a que su puerto de aguas profundas constituye "una pieza central en el combate contra los cultivos ilícitos" en territorio colombiano.Según el experto, Tumaco ha funcionado como una ruta de salida de la droga que se produce en Colombia y que termina viajando hacia EEUU o México, muchas veces también haciendo escala en puertos ecuatorianos.Para Grautoff, si bien EEUU había puesto inicialmente su atención en el Caribe, los datos respaldan el creciente interés del Pentágono por fortalecer su presencia militar en el Pacífico, dada la gran cantidad de "sumergibles" de organizaciones criminales que parten desde el puerto de Tumaco.En opinión del asesor colombiano, el apoyo del Comando Sur podría fortalecer las capacidades del Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia, muchas de las cuales disminuyeron, según el experto, durante la gestión de Gustavo Petro (2022-2026).La disputa con China como trasfondoEn diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano y especialista en Defensa Christian Arias Barona consideró que la visita de Donovan a territorio colombiano marca "un hito" en la relación entre Colombia y EEUU, relanzada tras la llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno colombiano.Sin embargo, el experto manifestó la preocupación por la "asimetría" que puede verse en la relación entre ambos países en materia de Defensa y que puede colocar al país sudamericano incluso en una posición de "subordinación" aceptada por la gestión de De la Espriella.Para el analista, una demostración de esa asimetría se ve en los objetivos que el Pentágono da a la nueva cercanía militar con Colombia y las características de iniciativas como el Escudo de las Américas o la Coalición de las Américas contra los Cárteles: "Ponen como objetivos a lo que denominan 'organizaciones narcoterroristas', que es una amenaza completamente indeterminada y que puede abarcar cada vez más formas de organización y ya no solo la criminalidad trasnacional".Arias Barona remarcó que la decisión de Donovan de visitar Tumaco demuestra el interés específico de EEUU por la costa colombiana sobre el Pacífico, algo que para el analista trasciende la preocupación estadounidense por los envíos de drogas a territorio norteamericano.En ese sentido, apuntó que si bien el Pacífico suele ser la ruta de preferencia para el envío de drogas desde Colombia hacia Centroamérica y EEUU, el énfasis en Tumaco no se explica únicamente por esa preocupación.Arias Barona subrayó como los propios documentos de Estrategia de Seguridad Nacional estadounidenses colocan a América Latina y el Caribe como un "área prioritaria" en la disputa con China y la relevancia que el control del Pacífico sudamericano puede adquirir en ese sentido.Así, explicó el analista, la llegada de De la Espriella permite a EEUU extender hacia Colombia el reforzamiento de la presencia militar que ya había iniciado antes en la costa continental de Ecuador y que incluso intentó hacer en las Islas Galápagos y que, para el experto, tiene como objetivo último asegurar la costa sudamericana con vistas a China.Para Arias Barona, existe una intención del Gobierno de Donald Trump de incluir a la costa sudamericana sobre el Pacífico en el "perímetro de seguridad" que EEUU ha denominado como QUAD (siglas en inglés de Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) y que integra a Japón, Australia e India."Se abriría un nuevo vértice que conectaría el Asia Pacífico con Ecuador y ahora también con Colombia: ahí es donde está la mira de EEUU", complementó.

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