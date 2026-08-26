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"El Estado debe actuar integralmente": ¿qué hay tras el nombramiento de grupos armados de Colombia como "terroristas"?
"El Estado debe actuar integralmente": ¿qué hay tras el nombramiento de grupos armados de Colombia como "terroristas"?
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que todas las agrupaciones armadas ilegales serían tratadas como entes terroristas, por lo que las... 26.08.2026, Sputnik Mundo
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En este tenor, en charla para este medio, la especialista Natalia Sierra rescata que el discurso contra el terrorismo tuvo mayor auge tras los atentados en EEUU ocurridos el 11 de septiembre de 2001, lo que causó "una variación en las relaciones, al generar espacios para violar acuerdos internacionales y que, posteriormente, diera paso a los procesos militares de invasión". Los expertos señalan que esto ha mermado a América Latina y que, en la actualidad, puede tener fuerte repercusión en la seguridad de Ecuador, dada su cercanía con Colombia. "Lo que yo veo es la ampliación de la violencia", ahonda Sierra.
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"El Estado debe actuar integralmente": ¿qué hay tras el nombramiento de grupos armados de Colombia como "terroristas"?

03:30 GMT 26.08.2026
© AP Photo / Fernando VergaraLa Policía en Colombia
La Policía en Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que todas las agrupaciones armadas ilegales serían tratadas como entes terroristas, por lo que las fuerzas de seguridad deberán tener una respuesta unificada ante estas estructuras.
"El Estado debe de tener una intervención integral y llegar no solamente con la fuerza militar o disuasoria, sino [explicar] cómo interviene también en esas comunidades para generar estabilidad, por ejemplo, en invertir en la educación", dice en entrevista para Sputnik el analista Henry de Jesús Saldarriaga.
En este tenor, en charla para este medio, la especialista Natalia Sierra rescata que el discurso contra el terrorismo tuvo mayor auge tras los atentados en EEUU ocurridos el 11 de septiembre de 2001, lo que causó "una variación en las relaciones, al generar espacios para violar acuerdos internacionales y que, posteriormente, diera paso a los procesos militares de invasión".
Los expertos señalan que esto ha mermado a América Latina y que, en la actualidad, puede tener fuerte repercusión en la seguridad de Ecuador, dada su cercanía con Colombia. "Lo que yo veo es la ampliación de la violencia", ahonda Sierra.
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