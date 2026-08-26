https://noticiaslatam.lat/20260826/el-estado-debe-actuar-integralmente-que-hay-tras-el-nombramiento-de-grupos-armados-de-colombia-como-1174805457.html

"El Estado debe actuar integralmente": ¿qué hay tras el nombramiento de grupos armados de Colombia como "terroristas"?

"El Estado debe actuar integralmente": ¿qué hay tras el nombramiento de grupos armados de Colombia como "terroristas"?

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que todas las agrupaciones armadas ilegales serían tratadas como entes terroristas, por lo que las... 26.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-26T03:30+0000

2026-08-26T03:30+0000

2026-08-26T03:30+0000

américa latina

seguridad

abelardo de la espriella

colombia

eeuu

terrorismo

ecuador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/07/06/1141301027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deedcc1a4e6bb1a4da5819dcab9219c1.jpg

En este tenor, en charla para este medio, la especialista Natalia Sierra rescata que el discurso contra el terrorismo tuvo mayor auge tras los atentados en EEUU ocurridos el 11 de septiembre de 2001, lo que causó "una variación en las relaciones, al generar espacios para violar acuerdos internacionales y que, posteriormente, diera paso a los procesos militares de invasión". Los expertos señalan que esto ha mermado a América Latina y que, en la actualidad, puede tener fuerte repercusión en la seguridad de Ecuador, dada su cercanía con Colombia. "Lo que yo veo es la ampliación de la violencia", ahonda Sierra.

colombia

eeuu

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, abelardo de la espriella, colombia, eeuu, terrorismo, ecuador