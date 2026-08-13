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Colombia solicitó ayuda a EEUU para "combatir al narcoterrorismo", informa Hegseth
Colombia solicitó ayuda a EEUU para "combatir al narcoterrorismo", informa Hegseth
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Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reiteró además en conferencia de prensa que Colombia se sumará a la Coalición contra los Cárteles de las... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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"Colombia ya ha solicitado al Departamento de Guerra que se una a ella en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir el terrorismo y las redes terroristas", dijo Hegseth."Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos", señaló por su parte el Ministerio de Defensa de la nación latinoamericana en un comunicado divulgado desde Ciudad de Panamá.Según el comunicado, el Gobierno ofreció además sus capacidades y experiencia para contribuir a la seguridad regional mediante acciones coordinadas con las demás naciones integrantes de la coalición en el océano Pacífico y el mar Caribe.
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Colombia solicitó ayuda a EEUU para "combatir al narcoterrorismo", informa Hegseth

03:26 GMT 13.08.2026
© AP Photo / Konstantin ToropinEl secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
© AP Photo / Konstantin Toropin
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Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reiteró además en conferencia de prensa que Colombia se sumará a la Coalición contra los Cárteles de las Américas, iniciativa mejor conocida como el Escudo de las Américas, esto luego de la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente tras su triunfo electoral.
"Colombia ya ha solicitado al Departamento de Guerra que se una a ella en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir el terrorismo y las redes terroristas", dijo Hegseth.
El Escudo de las Américas repite la lucha tradicional fallida contra el narcotráfico, dice experto - Sputnik Mundo, 1920, 12.03.2026
El "Escudo de las Américas" repite "la lucha tradicional fallida contra el narcotráfico", dice experto
12 de marzo, 05:04 GMT
"Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos", señaló por su parte el Ministerio de Defensa de la nación latinoamericana en un comunicado divulgado desde Ciudad de Panamá.
Según el comunicado, el Gobierno ofreció además sus capacidades y experiencia para contribuir a la seguridad regional mediante acciones coordinadas con las demás naciones integrantes de la coalición en el océano Pacífico y el mar Caribe.
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